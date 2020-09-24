Свято 24 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

За переказами, Феодора перебувала зі своїм чоловіком в любові та злагоді, але один багатий городянин, спокусившись її красою, спокусив молоду жінку. Після цього Феодора зненавиділа своє тіло і піддавала себе всіляким мукам. За порадою знайомої ігумені, жінка пішла в монастир - причому потай від усіх. Але вона розуміла, що в жіночій обителі чоловік знайде її, тому переодяглася в чоловічий одяг і поступила в чоловічий монастир з ім'ям Феодор.
Уже після смерті Федори її чоловік дізнався про подвиг своєї дружини і сам прийняв постриг у цій обителі.
На Федору (Феодору) відзначали третю зустріч осені. "Будь-яке літо закінчується, осінь починається", - говорили в народі. В цей час щосили йшли дощі, починалася сльота. Тому про святу жартували: "Федора - замочи хвіст". Згадували ще один Федорин день - зимовий: "Дві Федори в році. Осіння Федора поділ підтикає, а зимова Федора хусткою рило закриває".
Селяни в цей час відправлялися в поля, щоб подивитися, наскільки добре сходять озимі і раділи, якщо було саме так, оскільки це обіцяло урожай. Взагалі ж, Федору в народі вважали покровителькою озимих. Не всяке літо до Федори дотягне, але не вік же йому по землі гуляти. На календарі вересень уже останні сторінки перегортає.
Що не можна робити 24 вересня:
Прикмети на 24 вересня:
Народжені 24 вересня мають міцне здоров'я. Носити їм слід олівін або аквамарин.
В цей день також влаштовувалися "капустяні вечірки" - до однієї з господинь додому приходили гості. Вони разом готували різноманітні страви з капусти.