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Четвер, 24.09.2020
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Свято 24 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Свято 24 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Оновлено 09:45 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Федорини вечірки, або День Федора Обдера відзначається в п'ятницю, 24 вересня. У православній церкві день присвячений преподобній Феодорі Олександрійської, яка жила в V столітті.

За переказами, Феодора перебувала зі своїм чоловіком в любові та злагоді, але один багатий городянин, спокусившись її красою, спокусив молоду жінку. Після цього Феодора зненавиділа своє тіло і піддавала себе всіляким мукам. За порадою знайомої ігумені, жінка пішла в монастир - причому потай від усіх. Але вона розуміла, що в жіночій обителі чоловік знайде її, тому переодяглася в чоловічий одяг і поступила в чоловічий монастир з ім'ям Феодор.

Уже після смерті Федори її чоловік дізнався про подвиг своєї дружини і сам прийняв постриг у цій обителі.

На Федору (Феодору) відзначали третю зустріч осені. "Будь-яке літо закінчується, осінь починається", - говорили в народі. В цей час щосили йшли дощі, починалася сльота. Тому про святу жартували: "Федора - замочи хвіст". Згадували ще один Федорин день - зимовий: "Дві Федори в році. Осіння Федора поділ підтикає, а зимова Федора хусткою рило закриває".

Федорині вечірки

Селяни в цей час відправлялися в поля, щоб подивитися, наскільки добре сходять озимі і раділи, якщо було саме так, оскільки це обіцяло урожай. Взагалі ж, Федору в народі вважали покровителькою озимих. Не всяке літо до Федори дотягне, але не вік же йому по землі гуляти. На календарі вересень уже останні сторінки перегортає.

Що не можна робити 24 вересня:

  • Гріх на Федору вести порожні розмови, тому не обговорюйте нікого але не поширюйте плітки.
  • На Федору не варто мити голову, інакше буде супроводжувати невдача. Губи теж краще не фарбувати, так як можна захворіти.
  • Брехати 24 вересня не можна, тому що обман все одно розкриється.
  • На дорозі нічого піднімати не можна - може привести до пристріту.

Прикмети на 24 вересня:

  • Не всяке літо до Федори дотягне.
  • У цей день літо закінчується, а осінь починається.
  • Якщо озимі добре і дружно піднялися, значить врожай буде багатим.
  • Федора починається - справи закінчуються (починати нову справу - погана прикмета).

Народжені 24 вересня мають міцне здоров'я. Носити їм слід олівін або аквамарин.

В цей день також влаштовувалися "капустяні вечірки" - до однієї з господинь додому приходили гості. Вони разом готували різноманітні страви з капусти.

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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

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