В Україні можуть знову ввести жорсткий карантин: Ляшко назвав умови і терміни

Головний санітарний лікар заявив, що "локдаун країни" може початися раніше, ніж наприкінці жовтня, якщо українці не будуть дотримуватися норм.

З приводу чуток, які циркулюють в суспільстві, мовляв, після виборів 25 жовтня «все стане червоним, і нас закриють».

Чутки, що Україна відразу ж закриють після виборів 25 жовтня - неправдиві.

Про це розповів головний санлікар країни Віктор Ляшко.

"Ніхто не буде нікого закривати, якщо ми будемо дотримуватися санітарних норм, і епідемію можна буде контролювати", - написав він у своєму блозі в НВ.

Ляшко нагадав, що велике число українців не дотримуються цих норм до того моменту, поки дорогі їм люди не потрапляють до лікарні.

Люди не дотримуються цих норм, поки хтось із їх близьких не потрапляє в лікарню, особливо в реанімацію. Тому що здається, що це така легка хвороба і її легко переносять. Так, багато її переносять легко, але в той же час, коли ми говоримо про необхідність носити маску, то мова йде і про турботу по відношенню до людей старшого віку.

"З приводу національного локдауна, то я б не прив'язувався ні до якої дати. На локдаун можна піти і раніше 25 жовтня, і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусів. Інші країни показують приклад. Ізраїль вже пішов. Тут мало сподіватися на те, що ми не повторимо цей досвід, хоча потрібно все для цього робити ", - додав він.