Свято 25 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

У роки правління Діоклетіана (284-305) гоніння на християн особливо посилилися. Святий Автоном покинув рідні місця і переїхав в Вифинию (область в Малій Азії). Його поселив у своєму будинку благочестивий Корнилій. Автоном багато і успішно проповідував Слово Боже і зміг навернути до віри багатьох людей. Для численної пастви він звів тут церкву в ім'я Архангела Михайла, а в диякони присвятив Корнилія. Сам же пішов в інші місця, де було сильно язичництво і мало християн. Куди б не прийшов Автоном, його проповідь досягала мети. Все більше людей зверталося в віру, будувалися церкви і проводилися богослужіння.
Так тривало кілька років, але в одному селищі недалеко від міста Сореоса святого вбили прямо в храмі, коли він служив Божественну літургію. Таким способом помстилася розгніваний натовп язичників за руйнування їх ідолів і капища, вчинене на прохання Автонома. На місці поховання мощей священномученика в різний час відбувалися чудеса.
Вважалося, що 25.09 змії ховаються і засипають до весни. Наші пращури говорили, що король змій Артемон спочатку всіх повзучих випускає на волю в останній раз в році, а потім закриває під землею на замок.
З середини серпня і по кінець лютого відкривався сезон полювання на вовка, лисицю і зайця-біляка. І хоча прості люди в цей день боялися йти в ліс, мисливців це не лякало.
Ще в цей день збирали горобину. Згідно з повір'ям, зрубати горобину - до неприємностей і голоду, т. Е. Позбавити себе природного ліки на зиму і залишити птахів без їжі. Господині заготовляли ягоди на зиму. Вони готували з горобини смачні частування на меду, робили Горобиновий квас.
Що можна робити 25 вересня:
Що не можна робити 25 вересня:
Народні прикмети на 25 вересня: