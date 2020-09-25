Свято 25 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

25 вересня православна церква вшановує пам'ять християнського святого, шанованого в лику великомучеників - Автонома, який був єпископом у місті Пренесте (Італія) і постраждав за віру у Вифинському селищі Сореї.

У роки правління Діоклетіана (284-305) гоніння на християн особливо посилилися. Святий Автоном покинув рідні місця і переїхав в Вифинию (область в Малій Азії). Його поселив у своєму будинку благочестивий Корнилій. Автоном багато і успішно проповідував Слово Боже і зміг навернути до віри багатьох людей. Для численної пастви він звів тут церкву в ім'я Архангела Михайла, а в диякони присвятив Корнилія. Сам же пішов в інші місця, де було сильно язичництво і мало християн. Куди б не прийшов Автоном, його проповідь досягала мети. Все більше людей зверталося в віру, будувалися церкви і проводилися богослужіння.

Так тривало кілька років, але в одному селищі недалеко від міста Сореоса святого вбили прямо в храмі, коли він служив Божественну літургію. Таким способом помстилася розгніваний натовп язичників за руйнування їх ідолів і капища, вчинене на прохання Автонома. На місці поховання мощей священномученика в різний час відбувалися чудеса.

Вважалося, що 25.09 змії ховаються і засипають до весни. Наші пращури говорили, що король змій Артемон спочатку всіх повзучих випускає на волю в останній раз в році, а потім закриває під землею на замок.

З середини серпня і по кінець лютого відкривався сезон полювання на вовка, лисицю і зайця-біляка. І хоча прості люди в цей день боялися йти в ліс, мисливців це не лякало.

Ще в цей день збирали горобину. Згідно з повір'ям, зрубати горобину - до неприємностей і голоду, т. Е. Позбавити себе природного ліки на зиму і залишити птахів без їжі. Господині заготовляли ягоди на зиму. Вони готували з горобини смачні частування на меду, робили Горобиновий квас.

Що можна робити 25 вересня:

Слід відпочити від активних дій в попередні дні і зайнятися зміцненням досягнутих успіхів.

Корисні будуть заняття з благоустрою побуту - навести порядок в домі

Цей день підходить для переїзду.

Можна здійснювати грошові операції, підписувати договори та контракти.

Що не можна робити 25 вересня:

Не можна вбивати змій, інакше будуть переслідувати неприємності.

Не рекомендується ходити в ліс. Вважається, що там можна наштовхнутися на "повелителя змій". Нічого хорошого від такої зустрічі чекати не варто.

Краще відкласти будь-які маніпуляції з волоссям, особливо стрижку. Втрачені пасма заберуть з собою частину здоров'я. У цьому були впевнені предки.

Тому, хто стане рубати горобину, загрожують голод і біди.

Одружуватися та виходити заміж в цей день не варто.

Народні прикмети на 25 вересня: