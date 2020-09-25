Коронавірус за добу вбив 70 українців

В Україні станом на ранок 25 вересня виявили ще 3 565 хворих коронавірусною хворобою COVID-19.
Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше хворих діагностували в Києві (380), в Харківській (297), Тернопільській (245), Дніпропетровській (225) та Львівській (215) областях.
За минулу добу від ускладнень хвороби померли 70 пацієнтів, в той же час побороли хворобу 1 675.
Всього з моменту поширення інфекції зафіксовано 191 671 випадок. Від коронавируса померли вже 3 827 осіб, видужали 85 133.
На сьогоднішній день число активних хворих становить 102 711.
Динаміка захворюваності по регіонах:
Як повідомлялося, вчора приріст нових випадків склав 3,2 тисячі випадків. МОЗ зафіксував другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії.