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П'ятниця, 25.09.2020
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Коронавірус за добу вбив 70 українців

Коронавірус за добу вбив 70 українців
Оновлено 10:49 Сьогодні Телеграф
За добу 24 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 3 565 осіб, померли від ускладнень 70 хворих, видужали 1 675 людини.

В Україні станом на ранок 25 вересня виявили ще 3 565 хворих коронавірусною хворобою COVID-19.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше хворих діагностували в Києві (380), в Харківській (297), Тернопільській (245), Дніпропетровській (225) та Львівській (215) областях.

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 70 пацієнтів, в той же час побороли хворобу 1 675.

Всього з моменту поширення інфекції зафіксовано 191 671 випадок. Від коронавируса померли вже 3 827 осіб, видужали 85 133.

На сьогоднішній день число активних хворих становить 102 711.

Динаміка захворюваності по регіонах:

  • Харківська область - 16 490 хворих (297 за добу);
  • Львівська - 19 465 (215);
  • Чернівецька - 13 736 (174);
  • Івано-Франківська - 13 080 (128);
  • Одеська - 12 470 (161);
  • Київ - 21 045 (380);
  • Івано-Франківська - 13 080 (128);
  • Тернопільська - 12 579 (245);
  • Рівненська - 11 774 (153);
  • Закарпатська - 9490 (74);
  • Київська - 8430 (144);
  • Волинська - 7362 (127);
  • Вінницька - 5653 (97);
  • Житомирська - 5403 (141);
  • Хмельницька - 5361 (176);
  • Дніпропетровська - 4917 (225);
  • Чернігівська - 3770 (123);
  • Сумська - 3474 (122);
  • Черкаська - 3459 (104);
  • Запорізька - 3428 (140);
  • Миколаївська - 2782 (65);
  • Донецька - 2851 (84);
  • Полтавська - тисяча сімсот п'ятьдесят-дві (75);
  • Кіровоградська - 1052 (13);
  • Херсонська - 954 (49);
  • Луганська - 894 (53);

Як повідомлялося, вчора приріст нових випадків склав 3,2 тисячі випадків. МОЗ зафіксував другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії.

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МОЗ, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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