Коронавірус за добу вбив 70 українців

За добу 24 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 3 565 осіб, померли від ускладнень 70 хворих, видужали 1 675 людини.

В Україні станом на ранок 25 вересня виявили ще 3 565 хворих коронавірусною хворобою COVID-19.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше хворих діагностували в Києві (380), в Харківській (297), Тернопільській (245), Дніпропетровській (225) та Львівській (215) областях.

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 70 пацієнтів, в той же час побороли хворобу 1 675.

Всього з моменту поширення інфекції зафіксовано 191 671 випадок. Від коронавируса померли вже 3 827 осіб, видужали 85 133.

На сьогоднішній день число активних хворих становить 102 711.

Динаміка захворюваності по регіонах:

Харківська область - 16 490 хворих (297 за добу);

Львівська - 19 465 (215);

Чернівецька - 13 736 (174);

Івано-Франківська - 13 080 (128);

Одеська - 12 470 (161);

Київ - 21 045 (380);

Івано-Франківська - 13 080 (128);

Тернопільська - 12 579 (245);

Рівненська - 11 774 (153);

Закарпатська - 9490 (74);

Київська - 8430 (144);

Волинська - 7362 (127);

Вінницька - 5653 (97);

Житомирська - 5403 (141);

Хмельницька - 5361 (176);

Дніпропетровська - 4917 (225);

Чернігівська - 3770 (123);

Сумська - 3474 (122);

Черкаська - 3459 (104);

Запорізька - 3428 (140);

Миколаївська - 2782 (65);

Донецька - 2851 (84);

Полтавська - тисяча сімсот п'ятьдесят-дві (75);

Кіровоградська - 1052 (13);

Херсонська - 954 (49);

Луганська - 894 (53);

Як повідомлялося, вчора приріст нових випадків склав 3,2 тисячі випадків. МОЗ зафіксував другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії.