Свято 26 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

У церкві 26 вересня вшановують пам'ять святого Корнилія, який жив в I столітті на території Риму. За повір'ям 26 вересня - останній теплий день осені.

Корнилій жив у I столітті в Кесарії (Палестина). Після хрещення завжди слідував за святим Петром, проповідував про Христа і був поставлений єпископом. Одного разу проповідники дізналися про ідолопоклонство в місті Ськепси і направили Корнилія туди для проповіді. Зайшовши в язичницький храм він став молитися Богу. І тут почався землетрус, в результаті якого храм був зруйнований. Після даної події князь і всі жителі міста прийняли християнство. Цим Корнилій і став відомий у всьому світі.

День святого Корнилія називають також Корнілов, оскільки в цей день прибирали з гряд коренеплоди: буряк, редьку, моркву. Перед прибиранням городу обов'язково молилися святому Корнилію. Єдиний коренеплід, з прибиранням якого виникали розбіжності - це ріпа, один з найулюбленіших овочів у наших предків. Хтось вважав: "Останню ріпу на Корнілов з городу геть", а хтось говорив: "Ріпа до Микити Репореза (28 вересня) в землі зберігається, силою наливається". Вважалося, що з цього дня "корінь в землі не росте, а мерзне". Заморозки, які вже нерідко траплялися, могли погубити врожай.

З овочів наші предки готували безліч страв. Так, редьку їли звичайно в двох видах: або натирали на терці, додавали цибулю, заправляли олією і квасом; або нарізали тонкими скибочками, посипали сіллю і давали постояти, поки не виділиться сік. Втім, редька вважалася їжею бідних людей.

Ще один корінь, збір якого припадав на 26 вересня - це хрін. На Русі цей ароматний корінь був однією з найпопулярніших приправ до страв. Хрін вважався потужним афродизіаком, антибіотиком, використовували його і як розігріває кошти, начебто сучасних гірчичників. Ну а в кулінарії хріном приправляли практично всі м'ясні і рибні страви, додавали його також в бочки, в яких солілісь огірки і гриби.

Що не можна робити 26 вересня:

Згідно з народними повір'ями, в цей день варто утриматися від бажання заглянути в майбутнє: не можна гадати. Також цей день не підходить для того, щоб довго роздивлятися себе в дзеркалі.

На Корнилія краще не затівати веселих і галасливих свят. А важливі справи, якщо такі і є в суботу, краще перенести на другу половину дня або ж на іншу дату.

Народні прикмети на 26 вересня:

Ранкова паморозь два дні поспіль віщує дощ на третій день.

Дощ у Корнілов день - бути добра.

Густий туман ввечері - буде дощ вночі.

Якщо грак відлетів, значить незабаром піде сніг.

Сосна і ялина опустили гілки - бути дощу.

Корнілов на дворі - всяк корінець у своїй норі.

Ті хто, народились 26 вересня проживуть довге і плідне життя. Такі люди відрізняються спокійною вдачею. Вони вміють розрадити добрим словом. Носити їм слід малахіт.