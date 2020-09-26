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"Втративши батька, Саша кілька днів плакав", - вдова Ігоря Скочкова, чий син був на борту Ан-26

"Втративши батька, Саша кілька днів плакав", - вдова Ігоря Скочкова, чий син був на борту Ан-26
16:05 Сьогодні Телеграф
У загибель сина в авіакатастрофі мама Олександра Скочкова не вірить і сподівається на диво.

У списках курсантів - поки неофіційних - перебували на борту АН-26, який зазнав аварії під Чугуєвом, числяться двоє уродженців Мелітопольщини Запорізької області. Євген Скоробогатько - житель села Терпіння Мелітопольського району, а Олександр Скочко - містянин, син Ігоря Скочкова - штурмана військово-транспортного літака Іл-76, який 14 червня 2014 року терористи по збили на підході до луганського аеродрому.

- Женя Скоробогатько - це наш Терпіннівського хлопчик, - розповідає "Телеграфу" його односельчанка Вікторія. - Ми до третьої години ночі відслідковували інформацію по трагедії ... Це син моїх кумів. Він спочатку служив в нашій мелітопольській авіачастині, там, де локатор, а навчався в Мелітопольському державному педагогічному університеті на факультеті інформатики. А потім з'явилася можливість вступити до Харківського авіаційного інституту. Тоді Женька приїхав і каже: «Що робити?». Я йому порадила: «у нас в педі відраховуватися і вступай туди, ти ж хотів! » - «Хотів». Йому цікаво це було. Хлопець дуже розумний був, дуже добрий, та це й по всьому його фотках видно - він всюди посміхається. Йому 27 років всього.

Мама ще вночі відразу ж виїхала туди. А його тато бере участь в Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, кілька років тому пішов служити за контрактом ...

У Жені є ще старший брат, він в ДСНС служить. Женя одружений на нашій же випускниці педінституту, вона в Харкові. Дітей у них ще не було.

А мама Олександра Скочкова - Оксана Вікторівна, в загибель сина не вірить, молиться і сподівається на диво. Занадто страшної для була втрата чоловіка кілька років тому, щоб пережити це горе вдруге.

Коли бойовики «ЛНР» збили Іл-76, Саші було 14, а його сестричці - близько двох років. Молодша дитина, про яку дуже мріяв штурман авіаційної ескадрильї капітан Ігор Скочко, дуже важко далася сім'ї.

- Чоловік дуже просив другу дитину, дуже хотів, казав: «Я буду водити її в садок!», - згадувала Оксана в розмові з автором цих рядків у 2015 році. - І, знаєте, коли вона вже з'явилася, а у мене були дуже важкі пологи, вона потрапила в реанімацію, і ми їй дуже багато приділяли уваги, і нас настільки це ще більше згуртувало. Дочка більше схожа на чоловіка. Коли він загинув, мені сусіди говорили: «Ми його запам'ятаємо таким, який, виходячи з під'їзду, тримав Настю на руках, як королеву». Для нього важлива була друга дитина, дуже чекав саме дочка. Ще до пологів, що після - весь час мене оберігав у всіх відносинах, не давав нічого робити, робив сам, готував, якщо треба було кудись поїхати, щось купити.

За словами жінки, підліток дуже важко переживав загибель батька.

- Коли загинув тато, у мене син три доби не вставав з ліжка і плакав. Я намагалася пояснити: давай уявимо, що він у відрядженні ... Він каже: «Мамо, ти не по-ні-ма-їж, він ніколи мені нічого більше не купить, я ніколи не прийду до ліцею, і не скажу:« мені купив це тато », і ніколи я не вигляну з балкона, і він мені з машини не помахає рукою». Почуття дитини не передати ...

Останнім часом, напевно, років 3-4, як у Саші почало проявлятися чоловіче начало, вони з батьком намагалися проводити якомога більше часу, машину разом ставили, їздили на мийку, їздили за покупками разом. Я, бувало, прийду до них, а він: «Мама, йди, ми поговоримо. Не заважай нам, у нас чоловічі розмови », - ділилася спогадами Оксана Скочкова.

До речі, сам Ігор Скочко, якого характеризували як висококласного фахівця, в якийсь момент вирішив піти з авіації. У 2008 році звільнився після закінчення контракту, кілька років працював на «громадянці», але тяга до авіації пересилила, і в 2012 році він відновився спочатку на посаду штурмана загону, потім був призначений на посаду штурмана ескадрильї.

- Чоловік відчував себе в цій роботі, як риба в воді, я була натхненна, що він присвячував себе своїй роботі, - згадує Оксана.

Вона поки не готова говорити в минулому часі про сина, який слідом за батьком потягнувся до неба ...

26 вересня по всій Україні оголошено день жалоби у пам'ять про загиблих в катастрофі літака Ан-26 Повітряних Сил Збройних Сил України. У Мелітополі в ці вихідні повинні були відзначати 236-у річницю заснування міста, проте всі святкові заходи відмінилися. До 17:00 на центральну площу всіх небайдужих городян звуть на панахиду за загиблими в авіакатастрофі.

Автор: Ірина Левченко, спеціально для "Телеграфа".

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Трагедия, Ан-26, Спогади, Авіатроща, Чугуєв, Ігор Скочко, Олександра Скочкова, Женя Скоробогатько.

Автор:

Телеграф
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