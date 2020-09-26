Україну накриють дощі і грози: де чекати різкого погіршення погоди

Циклон в неділю наблизиться до України, в зв'язку з чим очікуються дощі, а місцями зливи, грози і град.

"Вітер розженеться до сильного, до штормових показників", - попередила в Facebook український синоптик Наталія Діденко.

За даними синоптиків, температура в західній частині країни впаде до +14 ... + 18 градусів, а на Півночі і в Вінницькій області до +18 ... + 22 градусів.

На решті частини території поки зберігатиметься тепла погода від +22 до +28 градусів.

У Києві на завтра прогнозують дощі та сильний вітер. Стовпчики термометрів зупиняться на позначці в +19 ... + 20 градусів.

"Неділя натякає на осінь", - підсумувала Діденко.

Раніше повідомлялося, що на вихідних 26-27 вересня, в столиці буде спостерігатися сильний вітер південно-східного напрямку. Можливі пориви штормового вітру