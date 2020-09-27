Дощі з грозами і град: синоптики попередили українців про страшну негоду

Під кінець першого місяця осені, 27 вересня, в Україні сильно зіпсується погода - практично по всій території нашої країни пройдуть дощі з грозами. Якщо вірити прогнозу синоптиків, сухо, але хмарно буде тільки на Луганщині.
У західних областях різко знизиться температура - до 15-18 градусів, в центрі збережеться ще досить тепла погода - до 24 градусів.
Найсильніші опади очікуються в західних регіонах і на півдні країни. Можливий град.
Також в більшості областей розгуляється вітер. Його пориви сягатимуть 15-20 м / с.
Але вже на початку нового робочого тижня, 27 вересня, більшості жителів України можна буде заховати парасолі. Опади очікуються лише в західних областях.
Раніше синоптик Наталія Діденко повідомляла, що дощі в Україні принесе атмосферний фронт циклону Wicca.