Дощі з грозами і град: синоптики попередили українців про страшну негоду

Найсильніші опади очікуються в західній частині країни.

Під кінець першого місяця осені, 27 вересня, в Україні сильно зіпсується погода - практично по всій території нашої країни пройдуть дощі з грозами. Якщо вірити прогнозу синоптиків, сухо, але хмарно буде тільки на Луганщині.

У західних областях різко знизиться температура - до 15-18 градусів, в центрі збережеться ще досить тепла погода - до 24 градусів.

Найсильніші опади очікуються в західних регіонах і на півдні країни. Можливий град.

Також в більшості областей розгуляється вітер. Його пориви сягатимуть 15-20 м / с.

Але вже на початку нового робочого тижня, 27 вересня, більшості жителів України можна буде заховати парасолі. Опади очікуються лише в західних областях.

Раніше синоптик Наталія Діденко повідомляла, що дощі в Україні принесе атмосферний фронт циклону Wicca.