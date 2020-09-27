Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети і що категорично заборонено робити

У цей день, 27 вересня, Православна Церква відзначає Воздвиження Хреста Господнього. Інші назви свята: "Воздвиження", "Вздвиження день", "Вирій", "Ставрів день", "Третини Осені".

Церковне свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього був встановлений в пам'ять знайдення Хреста, яке відбулося в 4 столітті в Єрусалимі. За переказами, його знайшла мати імператора Костянтина Великого цариця Олена. Вона організувала розкопки, в ході яких була виявлена печера Гробу Господнього, а неподалік - три хрести. Дізнатися той, на якому розіп'яли Христа, допомогло диво: хвора жінка, доторкнувшись до нього, отримала зцілення.

Головні святкові заходи в цей день відбувалися в церквах. Повернувшись з храму, селяни приступали до своїх повсякденних справ і турбот. Назва свята знайшло відображення і в народних приказках. Воздвиження називали також в русі або зрушення - словами, що позначали якийсь рух, зміна стану. "Прийшов Зрушення - каптан з шубою зрушився", - говорили в народі, помічаючи, що зима "присувається", а літо і осінь "відсуваються".

Воздвиження був пісним святом. Вважалося, що "хто на Воздвиження постить, тому сім гріхів проститься". Найчастіше в цей день їли капусту і страви з неї. "На Воздвиження у доброго молодця капуста біля ганку"; "Метикує, баба, про капусту - Воздвиження прийшло", - говорили люди. За три дні до свята було прийнято прибирати качани з городу, а далі протягом тижня, а то і двох селянки займалися заготівлею капусти на зиму.

27 вересня в будинках крейдою, сажею, вугіллям, часником, кров'ю тварини малювали хрести. Невеликі хрестики з дерева поміщали в засіках і яслах тварин. При відсутності хрестів їх робили з гілочок горобини. За повір'ям, вони повинні були охороняти людей, тварин і врожай від нечистої сили.

А ось важливих справ на Воздвиження починати було не можна, інакше все могло піти прахом. Заборонялося також ходити в ліс, де в цей час ведмідь собі барліг влаштовує, а лісовик оглядає своє царство. Готувалися до зими і змії, які ховалися під трухляві пні і лежали там без руху. Говорили, що якщо змія на Воздвиження кого-небудь укусить, то вже не зможе втекти і сховатися від морозу.

Що не можна робити 27 вересня:

Заборонялося в це свято подавати на стіл будь-які м'ясні страви. Вважалося, що людина, яка спробував м'ясо забитої тварини в цей день, вбиває все сказані ним молитви.

Згідно з народними традиціями, 27 вересня було заборонено ходити до лісу. Вважалося, що в цей день по лісі гуляє Лісовик і перераховує всіх лісових жителів, а якщо йому на шляху попадеться людина, то дороги назад з лісу мандрівник не знайде.

Народні прикмети на 27 вересня:

Воздвиження осінь назустріч зимі рухає.

На сході місяць окреслює червонуватий швидко пропадає коло - погода буде ясна і суха.

Вітер північний народжує в цей день пророкує тепле літо.

Якщо поспіль кілька днів дме західний вітер - буде погана погода.

Гуси летять високо - повінь буде висока, низько - річка практично не підніметься.

Якщо журавлі летять повільно і високо, Курлик на льоту, то осінь буде теплою.

Народженим 27 вересня має відбутися в житті багато випробувань. Таким людям дано дар живописання. Носити їм слід аметист.