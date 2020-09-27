Відомий український журналіст помер від раку

Український журналіст Олег Тудан помер після довгої боротьби з онкозахворюванням.

Олег Тудан працював кореспондентом ТСН і "Громадське Буковина" в Чернівцях. Три роки Олег боровся з раком. У 2018 році зазнав важкої операцію з видалення пухлини.

Про його смерть повідомила подруга Христина Гаврилюк. Про це вона написала в Facebook. Про похорон вона повідомить пізніше.

У 2020-му лікарі виявили рецидив. У лютому Олегу призначили хіміотерапію і курс радіотерапії. Також для нього збирали гроші на імунотерапію.

Обережні лікарі не давали ніяких прогнозів, але Олег вирішив так просто не здаватися. Друзі збирали кошти на лікування. На його порятунок була надія - українські лікарі збиралися вперше використовувати імунотерапію для лікування раку стравоходу. Саме цей метод два роки тому отримав Нобелівську премію з фізіології і медицині. Лікування вже сертифіковано в Україні, але до сих пір дороге. Першим пацієнтом повинен був стати Олег Тудан.

Редакція "Телеграфа" висловлює співчуття всім рідним і близьким Олега.

Нагадаємо, 55-річна зірка українського телебачення Алла Мазур, поборовшись рак, написала зворушливе звернення до своїх шанувальників.