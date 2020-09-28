В Україні кількість випадків COVID-19 перевалило за 200 тисяч

За минулу добу найбільше випадків діагностували в Харківській, Одеській областях і в Києві.

В Україні станом на ранок 28 вересня виявили 201 305 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

За минулу добу коронавірусом нового типу заразилися ще 2 671 осіб. Добою раніше, 27 вересня, виявили 3 130 випадки.

Найбільше нових хворих за добу виявили в Харківській (339), Одеській (203), Тернопільській (153), Волинській (143), Київській (140) областях та Києві (328).

При цьому від ускладнень хвороби померли 37 пацієнтів, про видужали за минулу добу не повідомляється.

Всього за час поширення хвороби зафіксували 3 996 летальних випадків. Захворіли і успішно вилікувалися 87 882 особи.

На сьогоднішній день число активних хворих становить 109 427.

Як писав "Телеграф", найвищий рівень смертності серед всіх регіонів - в області Кіровоградської - 5,14%. Слідом ідуть Закарпатська (3,15%) і Львівська