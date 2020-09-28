Свято 28 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

У понеділок, 28 вересня 2020 року вшановують пам'ять святого великомученика Микити Гусятника.

Микита жив у 4 столітті на берегах Дунаю. Прийнявши хрещення, він почав проповідувати християнство серед своїх одноплемінників. Микита завзято викривав в гріхах правителя-язичника Атанаріха, за що його заарештували і піддали тортурам. Язичники хотіли змусити християнина відректися від віри, але Микита був твердий. Зрештою мученика засудили до смерті через спалення. Пізніше мощі Микити Готського були перенесені до Константинополя.

28 вересня в народі називали по-різному: день Гусаров, день Микити Гусепролета, день гусятника. Саме зараз починають різати ріпу і готувати з неї різні страви. Також в цей день починають забивати гусей, і саме з цією подією пов'язана назва свята. Дикі гуси відлітають у вирій. Також 28 вересня починають стригти овець. Поширена була традиція задобрювати водяного і робили це досить незвичайним і дивним способом: у водойму кидали гусака без голови, а саму голову відносили додому, оскільки вона призначалася для будинкового.

28 вересня в народі говорили: "Гуси летять - зимушку на хвості тягнуть, сніг несуть", - і робили різні прогнози, спостерігаючи за польотом птахів. Якщо гуси летіли високо - це віщувало висока повінь навесні. По поведінці гусей судили і про погоду на найближчий час: якщо птах стоїть над калюжею, підтискаючи одну ногу, значить буде мороз, якщо полощеться у воді - буде тепло. Жартівники говорили так: "Якщо гусак ніс під крило ховає - бути ранньої зими, а якщо гусак заговорив з тобою - знати, добре Микиту гусятник зазначив".

Що не можна робити 28 вересня:

У понеділок небезпечно одружитися - шлюб буде нещасливим. Також краще чоловікам покликати заміж своїх коханих в інший день. А ще в цю дату можна гадати. Особливо небезпечним вважається ворожба з дзеркалом - це заняття в понеділок обіцяє біди.

З підлоги або землі краще не піднімати монетки, інакше будуть фінансові проблеми кілька років. У цей день не співали після настання темряви, боялися привернути нещастя. Ввечері треба вести тихі бесіди або мовчати.

Народні прикмети на 28 вересня:

Якщо ввечері густий туман - вночі буде дощ.

Гілки ялини і сосни опускаються вниз - до дощу.

До Микити-гусятник гусак жиру нагулює, після Микити - прогулює.

Починається переліт гусей: якщо летять високо - до дружнього повені, низько - до малої воді.

Гуси на Микиту летять - зимушку на хвості тягнуть.

Ті хто народились 28 вересня зазвичай доживають до глибокої старості. Носити їм слід сапфір.