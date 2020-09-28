В Україну йдуть магнітні бурі і циклон: якою буде погода в найближчі дні

У найближчі дні українців "атакують" потужні магнітні бурі. Крім того, в останні дні вересня істотно похолоднішає і пройдуть сильні зливи.

В Україну з Європи йде активний циклон "Зора", який принесе в більшість областей дощі.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"29-го вересня на Заході, у Вінницькій області, в Одеській області можливі сильні зливи, грози. Опади дотягнуть, але в меншій мірі, більшості центральних областей, південній частині, крім Запоріжжя та Криму. На решті території України істотних опадів не передбачається ", - повідомила синоптик.

Вітер буде східний і південно-східний, поривчастий. Температура повітря протягом дня складе +18 ... + 23 градуси, на півдні +24 ... + 28 градусів.

У Києві завтра без істотних опадів, температура повітря буде коливатися близько +20 градусів.

А ось в останні дні вересня слід очікувати значне похолодання.

Крім того, синоптик попередила, що в найближчі дні на українців чекають магнітні бурі. Починаючи з вихідних і до 30 вересня активність сонця буде висока. Метеозалежним людям варто поберегтися.

Як повідомлялося, 27 вересня в Карпатах випав перший сніг.