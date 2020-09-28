Іноземці знову можуть в'їжджати в Україну без обмежень: що це значить

В Україні станом на сьогодні зняли обмеження на в'їзд для іноземних громадян.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Норма, яка була прописана у відповідній постанові Кабміну щодо в'їзду іноземних громадян під час карантину, припинила діяти з 00:00 понеділка, 28 вересня", - розповів "Телеграфу" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

При цьому в ДПСУ підкреслили, що для перетину кордону потрібні всі відповідні документи.

Всі обмеження для в'їзду в Україну іноземців, пов'язані з COVID-19, зняті.

Це стосується громадян всіх країн світу, без винятку.

Раніше постановою Кабміну було поставлено обмеження на в'їзд в Украіну.