Скачать
Вівторок, 29.09.2020
Міноборони Вірменії показує кадри боїв в Карабасі
Міноборони Вірменії показує кадри боїв в Карабасі
Путіну зв'язали руки: експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату
Путіну зв'язали руки: експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату
Світоліна на Ролан Гаррос ледь обіграла Грачову - відеоогляд матчу
Світоліна на Ролан Гаррос ледь обіграла Грачову - відеоогляд матчу
"Був пацан - немає пацана": Володимир Остапчук відгуляв парубочий вечір
"Був пацан - немає пацана": Володимир Остапчук відгуляв парубочий вечір

Самолікування українців зашкалює, 90% запитів - дайте "щось", - зізнання фармацевта, який став успішним блогером

Самолікування українців зашкалює, 90% запитів - дайте "щось", - зізнання фармацевта, який став успішним блогером
09:30 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Без гумору в житті важко. Він присутній не тільки в анекдотах, а й в повсякденних моментах. Популярний блог в соцмережі Twitter під назвою "Аптечні спостереження" став справжнім хітом українського інтернету. Звичайний фармацевт щодня публікує короткі курйозні історії, які відбуваються в її аптеці. Всього було написано більше семи тисяч твітів, а за аккаунтом вже стежать понад 11 тисяч користувачів.

"Телеграф" поговорив з дівчиною, яка веде цей блог і дізнався, що залишається так би мовити "за кадром", коли ти в черговий раз приходиш з якоїсь причини в аптеку.

- Фармацевтом я працюю з 2014-го, але тільки навесні минулого року зважилася завести свій блог, - розповідає авторка - Всі знають, що в Твіттері "своя атмосфера" і тутешні друзі, яким подобалися мої історії, підштовхнули мене писати.

- Про що ваш блог?

- Я його ніяк не позиціоную, просто розповідаю про те, що відбувається в моїй практиці. У нашій роботі багато випадків, які здаються мені курйозними, цікавими і виходять за рамки звичайного спілкування з пацієнтами.

- Пам'ятаєте перший випадок, який ввів вас в ступор?

- Прийшов якось хлопець і каже: "Дайте-но мені ... хоча чому мені? Нам! Пігулку "віагрочки". З того моменту зрозуміла, що нудно не буде ніколи. А щоб в ступор ... був випадок, коли жінка попросила щось, щоб отруїти свого чоловіка.

 

- Часто просять отруту або щось в такому роді?

- Дуже рідко. Часто хочуть відучити чоловіка від алкоголю і підсипати йому щось. Або просять протитуберкульозний препарат щоб потруїти собак. Але без рецепта я такі речі не відпускаю.

- За вашими спостереженнями, українці частіше лікуються самі або за допомогою лікарів?

- Медична грамотність українців катастрофічно низька. Самолікування просто зашкалює. Пацієнти приходять в аптеку і 90% запитів звучить приблизно: "дайте мені щось від ...". Дуже мало звертаються до лікарів, тільки в крайньому випадку. І це дуже засмучує.

- Як COVID-19 вплинув на вашу роботу? Чи стали українці купувати щось незвичайне?

- На початку епідемії був дуже сильний ажіотаж. Люди скуповували все, що було в сегменті противірусних препаратів. Зараз же все прийшло в норму, ніяких особливих запитів в порівнянні з минулим роком немає.

- Буває що приходять за ліками від коронавірусу?

- На початку епідемії питали. Зараз вже ні. Частіше обурюються щодо носіння масок. Не хочуть. Не вірять. Не бояться. Без масок ми не обслуговуємо, у нас є розпорядження.

- Співробітники вашої аптеки забезпечені засобами захисту?

- Нам все закуповують. Є і маски, і рукавички і дезрозчини.

- Ми торкнулися теми алкоголізму. У сусідній Росії є досить серйозна проблема - люди масово вживають настоянку глоду і інші подібні рідини скажімо так "в немедичних цілях". Як з цим справи в Україні?

- У нас з цим теж великі проблеми. Беруть багато, п'ють багато. Подібні настоянки продаються без рецепту. Формально немає причин відмовити у продажу.

- Читав в ЗМІ, що часто такими напоями захоплюються не тільки алкоголіки, а й зовні дуже презентабельні люди ...

- Не помічала подібного. У нас купують пенсіонери в якості заспокійливого, ну і типові алкоголіки.

- Питання, яке не дає спати багатьом: як фармацевти розрізняють почерки лікарів?

- Це не так складно, як здається. Питаєш у пацієнта діагноз, дивишся по дозуваннях і за аналогією розумієш, що там написано.

- Ваш блог налічує вже понад 11 тисяч підписників. Фармкомпанії пропонували вам відрекламувати будь-який препарат?

- Ні, не пропонували. І це навіть добре, адже довелося б відмовляти, а я цього робити не люблю.

- Що побажаєте читачам "Телеграфу"?

- Здорового тіла, здорового глузду та невичерпного почуття гумору.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Самолікування українців зашкалює, 90% запитів - дайте "щось", - зізнання фармацевта, який став успішним блогером
02 Путіну зв'язали руки: експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату
03 Onuka представила несподівано інтимний кліп (Відео)
04 "Почуйте мене": Володимир Конкін впевнений, що його дочку вбили
05 Місяць знайомі - Маріо Балотеллі зробив пропозицію вогняній моделі (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На півдні України пронісся потужний торнадо: фото і відео наслідків
На півдні України пронісся потужний торнадо: фото і відео наслідків
Самолікування українців зашкалює, 90% запитів - дайте &quot;щось&quot;, - зізнання фармацевта, який став успішним блогером
Самолікування українців зашкалює, 90% запитів - дайте "щось", - зізнання фармацевта, який став успішним блогером
У Дніпрі померла 2-річна дитина, яку розтерзали собаки
У Дніпрі померла 2-річна дитина, яку розтерзали собаки
Onuka представила несподівано інтимний кліп (Відео)
Onuka представила несподівано інтимний кліп (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся