Самолікування українців зашкалює, 90% запитів - дайте "щось", - зізнання фармацевта, який став успішним блогером

Без гумору в житті важко. Він присутній не тільки в анекдотах, а й в повсякденних моментах. Популярний блог в соцмережі Twitter під назвою "Аптечні спостереження" став справжнім хітом українського інтернету. Звичайний фармацевт щодня публікує короткі курйозні історії, які відбуваються в її аптеці. Всього було написано більше семи тисяч твітів, а за аккаунтом вже стежать понад 11 тисяч користувачів.

"Телеграф" поговорив з дівчиною, яка веде цей блог і дізнався, що залишається так би мовити "за кадром", коли ти в черговий раз приходиш з якоїсь причини в аптеку.

- Фармацевтом я працюю з 2014-го, але тільки навесні минулого року зважилася завести свій блог, - розповідає авторка - Всі знають, що в Твіттері "своя атмосфера" і тутешні друзі, яким подобалися мої історії, підштовхнули мене писати.

- Про що ваш блог?

- Я його ніяк не позиціоную, просто розповідаю про те, що відбувається в моїй практиці. У нашій роботі багато випадків, які здаються мені курйозними, цікавими і виходять за рамки звичайного спілкування з пацієнтами.

- Пам'ятаєте перший випадок, який ввів вас в ступор?

- Прийшов якось хлопець і каже: "Дайте-но мені ... хоча чому мені? Нам! Пігулку "віагрочки". З того моменту зрозуміла, що нудно не буде ніколи. А щоб в ступор ... був випадок, коли жінка попросила щось, щоб отруїти свого чоловіка.

- Часто просять отруту або щось в такому роді?

- Дуже рідко. Часто хочуть відучити чоловіка від алкоголю і підсипати йому щось. Або просять протитуберкульозний препарат щоб потруїти собак. Але без рецепта я такі речі не відпускаю.

- За вашими спостереженнями, українці частіше лікуються самі або за допомогою лікарів?

- Медична грамотність українців катастрофічно низька. Самолікування просто зашкалює. Пацієнти приходять в аптеку і 90% запитів звучить приблизно: "дайте мені щось від ...". Дуже мало звертаються до лікарів, тільки в крайньому випадку. І це дуже засмучує.

- Як COVID-19 вплинув на вашу роботу? Чи стали українці купувати щось незвичайне?

- На початку епідемії був дуже сильний ажіотаж. Люди скуповували все, що було в сегменті противірусних препаратів. Зараз же все прийшло в норму, ніяких особливих запитів в порівнянні з минулим роком немає.

- Буває що приходять за ліками від коронавірусу?

- На початку епідемії питали. Зараз вже ні. Частіше обурюються щодо носіння масок. Не хочуть. Не вірять. Не бояться. Без масок ми не обслуговуємо, у нас є розпорядження.

- Співробітники вашої аптеки забезпечені засобами захисту?

- Нам все закуповують. Є і маски, і рукавички і дезрозчини.

- Ми торкнулися теми алкоголізму. У сусідній Росії є досить серйозна проблема - люди масово вживають настоянку глоду і інші подібні рідини скажімо так "в немедичних цілях". Як з цим справи в Україні?

- У нас з цим теж великі проблеми. Беруть багато, п'ють багато. Подібні настоянки продаються без рецепту. Формально немає причин відмовити у продажу.

- Читав в ЗМІ, що часто такими напоями захоплюються не тільки алкоголіки, а й зовні дуже презентабельні люди ...

- Не помічала подібного. У нас купують пенсіонери в якості заспокійливого, ну і типові алкоголіки.

- Питання, яке не дає спати багатьом: як фармацевти розрізняють почерки лікарів?

- Це не так складно, як здається. Питаєш у пацієнта діагноз, дивишся по дозуваннях і за аналогією розумієш, що там написано.

- Ваш блог налічує вже понад 11 тисяч підписників. Фармкомпанії пропонували вам відрекламувати будь-який препарат?

- Ні, не пропонували. І це навіть добре, адже довелося б відмовляти, а я цього робити не люблю.

- Що побажаєте читачам "Телеграфу"?

- Здорового тіла, здорового глузду та невичерпного почуття гумору.