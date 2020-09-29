Сильно похолодає і заллє дощами: синоптики попередили про зміну погоди

29 вересня на більшій території країни пройдуть дощі, грози, на заході та півдні зливи. Температура повітря вдень від 17 ° на заході і до + 22 ° на сході.

У вівторок опади очікуються у всіх областях, крім Сумської, Харківської, Луганської та Донецької.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Погода в регіонах

У західних регіонах синоптики прогнозують грозові дощі, вітер посилиться до 15-20 м / с. Температура повітря вночі +10 ... + 12 °, удень +16 ... + 18 °.

На півночі і центрі країни місцями пройдуть дощі, грози, вночі +10 ... + 12 °, вдень +18 ... + 20 °.

Прогноз погоди на 29 вересня фото: meteo.gov.ua

На сході України малохмарна погода, опадів не передбачається. Температура повітря вночі +10 ... + 12 °, удень +19 ... + 21 °.

На півдні та Криму обіцяють дощі, місцями пройдуть зливи і грози. Температура повітря вночі +14 ... + 16 °, вдень +22 ... + 24 °.

Погода у Києві

У столиці 29 вересня встановиться хмарна погода, вдень очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі +10 ... + 12 °, удень +19 ... + 21 °.

Прогноз погоди в Києві на 29 вересня фото: meteo.gov.ua

30 вересня та 1 жовтня в усіх регіонах очікується різке похолодання. Сильні дощі пройдуть у всіх регіонах, вітер посилиться до 7-12 м / с. Температура повітря вночі +11 ... + 13 °, удень +14 ... + 16 °.

2 жовтня дощі продовжать заливати Україну і лише 3 жовтня погода проясниться - опади очікуються лише на заході країни. У п'ятницю температура повітря вночі +11 ... + 13 °, удень +15 ... + 17 °. У суботу, 3 жовтня, вночі +11 ... + 13 °, вдень +18 ... + 20 °.

За прогнозами синоптиків, осінь 2020 буде дощовою. Рясні опади очікуються в жовтні і листопаді. Початок осені буде спекотним і сухим. В кінці вересня слід очікувати перших заморозків.