В Україні від коронавірусу померло вже понад 4 тисячі людей

В Україні станом на ранок 29 вересня виявили 204 932 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше заражень в Києві (416), Харківській області (426), Одеській області (271), Дніпропетровській області (200).
Число підтверджених смертей від коронавірусної інфекції вже становить 4 065, в тому числі і 69 за минулу добу.
У той же час успішно вилікувалися 90 250 чоловік, 1 797 - за 28 вересня. На сьогоднішній день число активних хворих становить 110 617.
Динаміка захворюваності по регіонах:
Харківська область - 18129 захворілих (426 за добу);
Київ - 22 559 (416);
Одеська - 13 350 (271);
Дніпропетровська - 5551 (200);
Сумська - 4008 (195);
Львівська - 20 085 (169);
Чернівецька - 14 280 (167);
Тернопільська - 13 303 (164);
Рівненська - 12 302 (157);
Хмельницька - 5896 (149);
Київська - 8996 (142);
Волинська - 7911 (136);
Полтавська - 2107 (135);
Івано-Франківська - 13 577 (132);
Запорізька - 3895 (122);
Черкаська - 3881 (122);
Чернігівська - 4099 (103);
Вінницька - 6062 (88);
Донецька - 3132 (86);
Закарпатська - 9735 (81);
Миколаївська - 3074 (63);
Житомирська - 5826 (47);
Херсонська - 1084 (22);
Луганська - 1000 (21);
Кіровоградська - 1090 (13).
Як повідомлялося, добою раніше, 28 вересня, коронавірусом нового типу заразилися ще 2 671 осіб, а 27 вересня, виявили 3 130 випадки.
Варто відзначити, що число людей, які померли від COVID-19 в світі перевищило мільйон, а в багатьох країнах продовжує зберігатися тенденція до збільшення числа нових інфікованих.