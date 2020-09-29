Скачать
Вівторок, 29.09.2020
Міноборони Вірменії показує кадри боїв в Карабасі
Міноборони Вірменії показує кадри боїв в Карабасі
Путіну зв'язали руки: експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату
Путіну зв'язали руки: експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату
Світоліна на Ролан Гаррос ледь обіграла Грачову - відеоогляд матчу
Світоліна на Ролан Гаррос ледь обіграла Грачову - відеоогляд матчу
"Був пацан - немає пацана": Володимир Остапчук відгуляв парубочий вечір
"Був пацан - немає пацана": Володимир Остапчук відгуляв парубочий вечір

В Україні від коронавірусу померло вже понад 4 тисячі людей

В Україні від коронавірусу померло вже понад 4 тисячі людей
11:30 Сьогодні Телеграф
За добу 28 вересня діагноз COVID-19 підтвердили 3 627 людям, 69 хворих померли, одужали 1 797 пацієнтів.

В Україні станом на ранок 29 вересня виявили 204 932 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше заражень в Києві (416), Харківській області (426), Одеській області (271), Дніпропетровській області (200).

Число підтверджених смертей від коронавірусної інфекції вже становить 4 065, в тому числі і 69 за минулу добу.

У той же час успішно вилікувалися 90 250 чоловік, 1 797 - за 28 вересня. На сьогоднішній день число активних хворих становить 110 617.

Динаміка захворюваності по регіонах:

Харківська область - 18129 захворілих (426 за добу);

Київ - 22 559 (416);

Одеська - 13 350 (271);

Дніпропетровська - 5551 (200);

Сумська - 4008 (195);

Львівська - 20 085 (169);

Чернівецька - 14 280 (167);

Тернопільська - 13 303 (164);

Рівненська - 12 302 (157);

Хмельницька - 5896 (149);

Київська - 8996 (142);

Волинська - 7911 (136);

Полтавська - 2107 (135);

Івано-Франківська - 13 577 (132);

Запорізька - 3895 (122);

Черкаська - 3881 (122);

Чернігівська - 4099 (103);

Вінницька - 6062 (88);

Донецька - 3132 (86);

Закарпатська - 9735 (81);

Миколаївська - 3074 (63);

Житомирська - 5826 (47);

Херсонська - 1084 (22);

Луганська - 1000 (21);

Кіровоградська - 1090 (13).

Як повідомлялося, добою раніше, 28 вересня, коронавірусом нового типу заразилися ще 2 671 осіб, а 27 вересня, виявили 3 130 випадки.

Варто відзначити, що число людей, які померли від COVID-19 в світі перевищило мільйон, а в багатьох країнах продовжує зберігатися тенденція до збільшення числа нових інфікованих.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Самолікування українців зашкалює, 90% запитів - дайте "щось", - зізнання фармацевта, який став успішним блогером
02 Путіну зв'язали руки: експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату
03 Onuka представила несподівано інтимний кліп (Відео)
04 "Почуйте мене": Володимир Конкін впевнений, що його дочку вбили
05 Місяць знайомі - Маріо Балотеллі зробив пропозицію вогняній моделі (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На півдні України пронісся потужний торнадо: фото і відео наслідків
На півдні України пронісся потужний торнадо: фото і відео наслідків
Самолікування українців зашкалює, 90% запитів - дайте &quot;щось&quot;, - зізнання фармацевта, який став успішним блогером
Самолікування українців зашкалює, 90% запитів - дайте "щось", - зізнання фармацевта, який став успішним блогером
У Дніпрі померла 2-річна дитина, яку розтерзали собаки
У Дніпрі померла 2-річна дитина, яку розтерзали собаки
Onuka представила несподівано інтимний кліп (Відео)
Onuka представила несподівано інтимний кліп (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся