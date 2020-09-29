В Україні від коронавірусу померло вже понад 4 тисячі людей

За добу 28 вересня діагноз COVID-19 підтвердили 3 627 людям, 69 хворих померли, одужали 1 797 пацієнтів.

В Україні станом на ранок 29 вересня виявили 204 932 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше заражень в Києві (416), Харківській області (426), Одеській області (271), Дніпропетровській області (200).

Число підтверджених смертей від коронавірусної інфекції вже становить 4 065, в тому числі і 69 за минулу добу.

У той же час успішно вилікувалися 90 250 чоловік, 1 797 - за 28 вересня. На сьогоднішній день число активних хворих становить 110 617.

Динаміка захворюваності по регіонах:

Харківська область - 18129 захворілих (426 за добу);

Київ - 22 559 (416);

Одеська - 13 350 (271);

Дніпропетровська - 5551 (200);

Сумська - 4008 (195);

Львівська - 20 085 (169);

Чернівецька - 14 280 (167);

Тернопільська - 13 303 (164);

Рівненська - 12 302 (157);

Хмельницька - 5896 (149);

Київська - 8996 (142);

Волинська - 7911 (136);

Полтавська - 2107 (135);

Івано-Франківська - 13 577 (132);

Запорізька - 3895 (122);

Черкаська - 3881 (122);

Чернігівська - 4099 (103);

Вінницька - 6062 (88);

Донецька - 3132 (86);

Закарпатська - 9735 (81);

Миколаївська - 3074 (63);

Житомирська - 5826 (47);

Херсонська - 1084 (22);

Луганська - 1000 (21);

Кіровоградська - 1090 (13).

Як повідомлялося, добою раніше, 28 вересня, коронавірусом нового типу заразилися ще 2 671 осіб, а 27 вересня, виявили 3 130 випадки.

Варто відзначити, що число людей, які померли від COVID-19 в світі перевищило мільйон, а в багатьох країнах продовжує зберігатися тенденція до збільшення числа нових інфікованих.