Скачать
Вівторок, 29.09.2020
Міноборони Вірменії показує кадри боїв в Карабасі
Міноборони Вірменії показує кадри боїв в Карабасі
Путіну зв'язали руки: експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату
Путіну зв'язали руки: експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату
Світоліна на Ролан Гаррос ледь обіграла Грачову - відеоогляд матчу
Світоліна на Ролан Гаррос ледь обіграла Грачову - відеоогляд матчу
"Був пацан - немає пацана": Володимир Остапчук відгуляв парубочий вечір
"Був пацан - немає пацана": Володимир Остапчук відгуляв парубочий вечір

В Україні ввели нові обмеження для в'їзду іноземців в зв'язку з COVID-19

В Україні ввели нові обмеження для в'їзду іноземців в зв'язку з COVID-19
12:10 Сьогодні Телеграф Фото: ДПСУ
З 29 вересня в Україні діють нові правила для в'їзду іноземців.

Уряд змінив правила в'їзду іноземців в Україну на період дії карантину.

Про це повідомляється в постанові Кабінету міністрів України.

Згідно з рішенням Кабміну, на період дії карантину забороняється перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні.

Серед винятків - іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України.

Також визначено, що самоізоляції підлягають, особи, що перетинають державний кордон і прибули з держави або є громадянами (підданими) держав з широким розповсюдженням COVID-19.

Норми із самоізоляції не поширюється на наступні категорії:

  • осіб, які не досягли 12 років;
  • осіб, які прибувають в Україну з метою навчання в закладах вищої освіти;
  • осіб, які є громадянами (підданими) держав з широким розповсюдженням COVID-19 і не були на території таких держав протягом останніх 14 днів або перебувають на території України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
  • працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
  • водіїв і членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден;
  • інструкторів збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь в підготовці підрозділів Збройних Сил;
  • діячів культури на запрошення закладу культури разом з однією особою, супроводжує кожного з них;
  • осіб, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
  • осіб, які мають негативний результат тесту на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (тест проведено не більше ніж за 48 годин до перетину кордону).

Нагадаємо, вчора в коментарі "Телеграфу" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що в Україні  станом на 28 вересня зняли обмеження на в'їзд для іноземних громадян.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Карантин, ДПСУ, Іноземці, Коронавірус, В'їзд.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Самолікування українців зашкалює, 90% запитів - дайте "щось", - зізнання фармацевта, який став успішним блогером
02 Путіну зв'язали руки: експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату
03 Onuka представила несподівано інтимний кліп (Відео)
04 "Почуйте мене": Володимир Конкін впевнений, що його дочку вбили
05 Місяць знайомі - Маріо Балотеллі зробив пропозицію вогняній моделі (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На півдні України пронісся потужний торнадо: фото і відео наслідків
На півдні України пронісся потужний торнадо: фото і відео наслідків
Самолікування українців зашкалює, 90% запитів - дайте &quot;щось&quot;, - зізнання фармацевта, який став успішним блогером
Самолікування українців зашкалює, 90% запитів - дайте "щось", - зізнання фармацевта, який став успішним блогером
У Дніпрі померла 2-річна дитина, яку розтерзали собаки
У Дніпрі померла 2-річна дитина, яку розтерзали собаки
Onuka представила несподівано інтимний кліп (Відео)
Onuka представила несподівано інтимний кліп (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся