В Україні ввели нові обмеження для в'їзду іноземців в зв'язку з COVID-19

З 29 вересня в Україні діють нові правила для в'їзду іноземців.

Уряд змінив правила в'їзду іноземців в Україну на період дії карантину.

Про це повідомляється в постанові Кабінету міністрів України.

Згідно з рішенням Кабміну, на період дії карантину забороняється перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні.

Серед винятків - іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України.

Також визначено, що самоізоляції підлягають, особи, що перетинають державний кордон і прибули з держави або є громадянами (підданими) держав з широким розповсюдженням COVID-19.

Норми із самоізоляції не поширюється на наступні категорії:

осіб, які не досягли 12 років;

осіб, які прибувають в Україну з метою навчання в закладах вищої освіти;

осіб, які є громадянами (підданими) держав з широким розповсюдженням COVID-19 і не були на території таких держав протягом останніх 14 днів або перебувають на території України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водіїв і членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден;

інструкторів збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь в підготовці підрозділів Збройних Сил;

діячів культури на запрошення закладу культури разом з однією особою, супроводжує кожного з них;

осіб, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

осіб, які мають негативний результат тесту на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (тест проведено не більше ніж за 48 годин до перетину кордону).

Нагадаємо, вчора в коментарі "Телеграфу" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що в Україні станом на 28 вересня зняли обмеження на в'їзд для іноземних громадян.