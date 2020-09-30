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Свято 30 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Свято 30 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Свято 30 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
11:50 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
Православна церква 30 вересня вшановує пам'ять чотирьох мучениць. Це були Віра, Надія, Любов та їх мати Софія.

Віра, Надія, Любов та матір їх Софія жили в II столітті в Римській імперії. За переказами, Софія рано овдовіла і, будучи глибоко віруючою християнкою, виховала дочок у благочесті та любові до Бога.

Трагічна історія матері і її трьох дочок нікого не залишила байдужими. Римський імператор Адріан хотів, щоб Софія і її діти, яким на той момент було 12, 10 і 9 років, відреклися від Христа, стали язичниками. Коли ж святі відмовилися виконувати волю жорстокого правителя, їх закатували і вбили.

За християнську віру і відмову зректися від неї дівчат стратили на очах у матері. Вона поховала дочок і, помолившись біля їхніх могил, померла.

На Русі дата була улюбленим жіночим святом і називалася вдень Вселенських, або всесвітніх, бабських іменин. У цей день прославляються материнська мудрість і жіночі чесноти: віра, надія і любов.

На Вселенські іменини жінці належало як слід поплакати про своїх рідних і близьких. Це вважалося якимось обрядовим дійством, що захищає сім'ю від можливих бід. Після жінки приймалися за приготування іменинних пирогів і кренделів.

Наші предки пам'ятали про долю страдниць. Жінки на Русі в цей день могли не працювати, чоловіки, вітаючи їх зі святом, підносили квіти і смакоту.

У селах 30 вересня збиралася молодь. Дівчата голосили про те, щоб почуття улюблених ними хлопців ніколи не закінчувалися, і вірили, що це збудеться.

Дам і дівчаток з іменами Віра, Надія, Любов та Софія, 30 вересня вшановували і годували пирогами.

Що можна робити в день Вселенських бабських іменин:

У цей день потрібно молитися святій великомучениці і просити її про сімейне благополуччя і здоров'я.

Можна також знімати порчу і пристріт, а також лікувати жіночі хвороби.

Обов'язково потрібно було сходити в храм і спекти пиріг, який буде з'їдений в колі сім'ї.

Що не можна робити в день Віри, Надії, Любові та Софії:

У цей день жінкам забороняється важко працювати і безперервно поратися по господарству.

Цей день є несприятливим для заміжжя. Вінчатися і навіть планувати весілля вони теж не радили, вважаючи, що тоді шлюб довго не триватиме.

Під суворе табу 30 вересня потрапляють сварки, особливо між жінками.

У цей день не рекомендують проводити застілля, так як у свята був трагічний привід.

Народні прикмети на 30 вересня:

Похмурий ранок віщує гарну погоду найближчим часом.

Тепла і ясна погода - рибалок чекає відмінне клювання.

Якщо журавлі в цей день відлітають на південь, на Покров (14.10) вдарить мороз, якщо залишилися, похолодає лише до кінця жовтня.

Суха погода весь день, значить зима буде пізня, дощ іде - до ранньої весни.

Варто жінці добре поплакати 30 вересня, вона позбавить себе від сліз на цілий рік.

Якщо в день матері Софії і її трьох дочок прогримить грім і буде блискавка, то осінь буде неймовірно довгою і теплою, а зима настане ще не скоро.

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