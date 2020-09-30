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Проливні дощі і посуха: синоптик розповів, якою буде погода в жовтні

Проливні дощі і посуха: синоптик розповів, якою буде погода в жовтні
15:10 Сьогодні Телеграф
Синоптик дав прогноз погоди на території України на жовтень 2020.

Про це Ігор Кибальчич - синоптик Харківського гідрометцентру повідомив в своєму Фейсбук-акаунті.

За даними гідрометцентру, в жовтні температура на більшій частині Європи і України буде триматися вище норми.

Відхилення середньомісячних температурних показників від кліматичних складе +2 + 4 градуси.

На сході і півдні України буде найтепліше.

Також очікується висока активність в діяльності циклонів, через що кількість опадів майже по всій території країни перевищить норму на 50-100%, особливо на заході.

У південно-східній частині опадів прогнозується не багато, виходячи з цього екстремальна посуха в цьому регіоні продовжиться.

Фото карт температури на території Європи і України:

Відзначається, що на Європейському континенті буде домінувати поле зниженого тиску з центром мінімального геопотенціалу над Британськими островами. Імовірність арктичних або ультраполярніх вторгнень мінімальна.

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