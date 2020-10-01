Осінь бере своє: синоптик розповіла, якою буде погода на початку жовтня

Уже кілька днів в Україні зберігається дощова погода, на Заході - не вщухають грози. Синоптик Наталія Діденко розповіла, чи варто чекати поліпшення погодних умов найближчим часом.

В Україні у четвер, 1 жовтня, збережеться дощова погода, денна температура складе 14-19 ° тепла.

Про це розповіла вчора синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вітер південно-східний, 7-12 м / с, на Лівобережжі пориви 15-20 м / с.

"1 жовтня волога дощова погода переважатиме на Заході, Півночі, Півдні і в більшості центральних областей. Східна частина і Дніпро з районами побудуть без опадів, але з сильним вітром", - пише синоптик.

Температура повітря в четвер складе + 15 + 18 градусів, на півдні + 17 + 20 градусів, в західних областях + 13 + 16 градусів.

За словами Діденка, в столиці жовтня розпочнеться хмарно, буде сиро, вітряно, але трохи тепліше, до +17 градусів, а до вихідних навіть до +20 градусів.

Синоптик радить не ховати далеко плащі і парасольки, адже така погода збережеться весь тиждень - сиро і дощитиме, але тепло.