Свято 1 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

1 жовтня в народному календарі - Аріна Шиповниця. Назва пов'язана з церковною традицією вшановувати пам'ять мучениці Аріадни Промісскою.

За свого стану Аріадна була рабинею у одного з міських голів-язичників. Коли у правителя народився син, він організував торжество в одному з язичницьких храмів і влаштував жертвопринесення, запросивши всіх бажаючих. Але рабиня Аріадна весь цей час залишалася вдома, не бажаючи розділяти язичницькі обряди свята.

Подібний непослух розлютив правителя міста. Свята Аріадна піддалася за це жорстоким тортурам. Після того, як рабиню кинули до в'язниці, вона втекла і, втікаючи від погоні, стрибнула зі скелі в ущелину, яка потім зімкнулася. Побачивши, що сталося, гонителі почали лаятися, забивши один одного списами через сварку.

У народі святу Аріадну називали близьким за звучанням ім'ям Аріна, а в зв'язку з тим, що з 1 жовтня (за новим стилем) повсюдно починався збір шипшини, святу прозвали Шиповницею. Важливо зібрати їх до перших заморозків, які можуть зруйнувати вітамін C.

У цей день було прийнято стежити за журавлями: вважалося, що якщо 1 жовтня птахи відлетіли, то через два тижні обов'язково піде сніг і вдарять морози. А ось якщо пернаті не поспішають на південь, то заморозки відкладаються до листопада.

1 жовтня тривали дівочі посиденьки, під час яких не тільки спілкувалися, але і робили заготовки на зиму. Жінки рубали капусту, яку потім квасили або солили.

Віруючі люди в день святої Орини йшли до церкви, молилися про благополуччя, здоров'я і сімейну злагоду. В цей день слід творити добрі справи.

Чого не можна робити в день Аріни Шиповниці

Не варто хвалитися своїми досягненнями і заслугами, а також скаржитися на долю і просити більше необхідного.

Не можна залишати дитину до 7 років одного в кімнаті. Вважається, що злі духи нападуть на крихту, нашлють на нього страхи і хвороби.

Не рекомендується стригти волосся, причому їх фарбування під цю заборону не потрапляє.

Краще не ходити в перший день жовтня в гості і у себе їх не брати: великий ризик великих сварок, аж до розвалу сім'ї.

Суворо заборонено в цей день брехати, розкривати чиїсь секрети і навіть ділитися своїми. У цей день краще мовчати, щоб не накликати на себе біду.

Народні прикмети на 1 жовтня