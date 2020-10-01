Скачать
Четвер, 01.10.2020
Зеленський і "Слуга народу" продовжують втрачати рейтинг перед виборами: свіжі дані соцопитувань
Зеленський і "Слуга народу" продовжують втрачати рейтинг перед виборами: свіжі дані соцопитувань
З "ковідного фонду" Зеленського не закупили жодного апарату ШВЛ
З "ковідного фонду" Зеленського не закупили жодного апарату ШВЛ
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Період змін, насичених подій і любові: гороскоп на жовтень 2020 року
Період змін, насичених подій і любові: гороскоп на жовтень 2020 року

Свято 1 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Свято 1 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Оновлено 14:37 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
1 жовтня в народному календарі - Аріна Шиповниця. Назва пов'язана з церковною традицією вшановувати пам'ять мучениці Аріадни Промісскою.

За свого стану Аріадна була рабинею у одного з міських голів-язичників. Коли у правителя народився син, він організував торжество в одному з язичницьких храмів і влаштував жертвопринесення, запросивши всіх бажаючих. Але рабиня Аріадна весь цей час залишалася вдома, не бажаючи розділяти язичницькі обряди свята.

Подібний непослух розлютив правителя міста. Свята Аріадна піддалася за це жорстоким тортурам. Після того, як рабиню кинули до в'язниці, вона втекла і, втікаючи від погоні, стрибнула зі скелі в ущелину, яка потім зімкнулася. Побачивши, що сталося, гонителі почали лаятися, забивши один одного списами через сварку.

 

У народі святу Аріадну називали близьким за звучанням ім'ям Аріна, а в зв'язку з тим, що з 1 жовтня (за новим стилем) повсюдно починався збір шипшини, святу прозвали Шиповницею. Важливо зібрати їх до перших заморозків, які можуть зруйнувати вітамін C.

 

У цей день було прийнято стежити за журавлями: вважалося, що якщо 1 жовтня птахи відлетіли, то через два тижні обов'язково піде сніг і вдарять морози. А ось якщо пернаті не поспішають на південь, то заморозки відкладаються до листопада.

1 жовтня тривали дівочі посиденьки, під час яких не тільки спілкувалися, але і робили заготовки на зиму. Жінки рубали капусту, яку потім квасили або солили.

 

Віруючі люди в день святої Орини йшли до церкви, молилися про благополуччя, здоров'я і сімейну злагоду. В цей день слід творити добрі справи.

Чого не можна робити в день Аріни Шиповниці

  • Не варто хвалитися своїми досягненнями і заслугами, а також скаржитися на долю і просити більше необхідного.
  • Не можна залишати дитину до 7 років одного в кімнаті. Вважається, що злі духи нападуть на крихту, нашлють на нього страхи і хвороби.
  • Не рекомендується стригти волосся, причому їх фарбування під цю заборону не потрапляє.
  • Краще не ходити в перший день жовтня в гості і у себе їх не брати: великий ризик великих сварок, аж до розвалу сім'ї.
  • Суворо заборонено в цей день брехати, розкривати чиїсь секрети і навіть ділитися своїми. У цей день краще мовчати, щоб не накликати на себе біду.

Народні прикмети на 1 жовтня

  • Якщо листя на берези не опало, то сніг випаде пізно.
  • Якщо на Аріну журавлі летять на південь, то на Покров буде мороз. Якщо птахів не видно, то раніше Артем'єва дня мороз не вдарить.
  • Якщо бур'яни дуже високі виросли, то взимку буде багато снігу.
  • Яка погода на Аріну, такою вона буде і 1 квітня.
  • Теплий жовтень - до морозної зими.
  • Багато ялинових шишок - до врожаю ярих.
  • З якої дати у жовтні піде сніг, з тої дати весна відкриється у квітні.
  • Якщо жовтня запорошені снігом, навесні сніг довго не зійде з полів.
Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Пішов" і забрав з собою всю воду: в "негостинної" Венери може бути винен Юпітер
02 Словесна перепалка і гучні звинувачення: головне з дебатів Трампа і Байдена
03 Просто жесть: відео пожеж біля Сєвєродонецька налякало користувачів мережі
04 День учителя 2020: поздоровлення у віршах, прозі і листівках
05 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Забрали надію на реванш: Добкін несподівано розсердився на росіян через війну на Донбасі
Забрали надію на реванш: Добкін несподівано розсердився на росіян через війну на Донбасі
Тараса Шевченка в українському підручнику поставили в один ряд з Монатіком і Надею Дорофеєвою: в мережі скандал
Тараса Шевченка в українському підручнику поставили в один ряд з Монатіком і Надею Дорофеєвою: в мережі скандал
Все в диму, гримлять вибухи: пожежа дісталась до КППВ в Станиці Луганській (відео)
Все в диму, гримлять вибухи: пожежа дісталась до КППВ в Станиці Луганській (відео)
День учителя 2020: поздоровлення у віршах, прозі і листівках
День учителя 2020: поздоровлення у віршах, прозі і листівках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся