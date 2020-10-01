Харківщина лідирує по щоденному приросту хворих COVID-19: в Україні більше 4 тисяч нових випадків за добу

В Україні продовжує вирувати Уханьський коронавірус COVID-19. За добу підтвердили 4069 нових випадків, що є черговим антирекордом.

За минулу добу в Україні виявили 4069 нових випадків COVID-19. Всього в країні вже 213 028 випадків коронавірусного захворювання.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

Відомості по областям оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Відзначається, що антbрекорсменом по добовому приросту захворювання стала Харківська область, в якій за добу підтвердили 450 нових випадків COVID-19. На другому місці Дніпропетровська область (+266). Закриває трійку "лідерів" Одеська область (+260).

У порівнянні з попереднім днем приріст нових випадків захворювання виріс на 42 людини.