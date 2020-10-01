Тараса Шевченка в українському підручнику поставили в один ряд з Монатіком і Надею Дорофеєвою: в мережі скандал

Міністерство освіти України в черговий раз осоромилося. На цей раз вони прирівняли Тараса Шевченка і Лесю Українку до Монатіка і Наді Дорофєєвої.

У підручнику "Рідний край" за 2 клас, який схвалений Міністерством освіти України, виявили зображення Тараса Шевченка і Лесі Українки в одному ряду з Надею Дорофеєвої і Дімою Монатіком.

Про це в Facebook розповіли уважні українці.

"У мене тут питання виникло до МОН - ви правда це схвалили? Сіріуслі? Моя дитина має знати в другому класі про всяких манатіков і інших співаючих ротом співачок? А поставити вищезазначених в один ряд з Шевченком та Лесею це теж прям ось норм? Все в тренді речей? ", - написав у Facebook батько другокласника, який виявив ці зображення в його підручнику.

Мережа тут же вибухнула в обговореннях.

"Чому дивуватися, коли МОН на карантині демонструвало відеоуроки української, де приклади синтаксичних оборотів наводилися в цитатах з alyona alyona?"

"Обидлячування триває. З раннього віку. Зараз в одному ряду ми бачимо Шевченка і Лесю з якимись глибоко сумнівними в плані національної культури особистостями, а завтра і їх замінять ще пара фріків одноденок".

"Це зроблено навмисно, щоб знецінити дійсно гідних!".

"Вони таким чином спонукають дітей дізнаватися про низькопробних виконавців. Навіть якщо діти про них не знали, то завдяки таким підручниками знатимуть. Та ще й ставлять їх в один ряд з дійсно талановитими людьми, які зробили досить великий вклад в українську культуру. Ну, норм для зедержави. У нас президент Білик з днем народження вітає на офіційній сторінці і орден Княгині Ольги роздає кому попало. Все закономірно".