Скандал навколо зошита для другокласників з Монатіком і Дорофеєвою: з'явилося важливе роз'яснення

У мережі з'явилися пояснення на скандальні фото з зошитом де прирівняли Тараса Шевченка і Лесю Українку до Монатіка і Наді Дорофєєвої.

Про це повідомили в Фейсбуці З тієї БІК новин.

За інформацією з поста, дане зображення не є фейком і дійсно присутня в підручниках за 2 клас в зошиті "Я досліджую світ" Юлії Шумейко.

Це не Кольна підручник, а зошит і використовується вона досить рідко.

На сайті МОН для учнів другого класу є 11 підручників "Я досліджую світ" і можна вільно вибрати, з якого підручника вчитися, вони є у вільному доступі.

Деякі класи замовляють зошити з друкованою основою, які доповнюють підручник вправами і завданнями. Замовляти зошит чи ні - вирішують батьки разом з учителем, оскільки така послуга - платна.

Скріншот, який викликав стільки обговорень і тисячі поширених в соцмережах, створила вчитель Юлія Шумейко (ось її тут.)

Рекомендованих зошитів до підручників на сайті МОН немає.

"Коли ми почали шукати цей зошит, щоб переконатися, що все дійсно так і його дійсно використовують в школах, то з'ясували, що він використовується багато де. Однак, замовляють до нього зошит зовсім інших авторів (Н. Будна, Т. Гладюк, С . Заброцька, Н. Шост).

Якщо подивитися уважно на сторінку зошита Юлії Шумейко (той, який з Монатік і Дорофеєвої), то там вказана фраза: "Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах".

Ми проаналізували декілька зошитів інших авторів, які використовуються в різних школах і областях. Так ось: в кожному зошиті чітко вказано: "Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної Ради з питань освіти МОН України".

Отже, ким прийнято Монатика і Дорофєєву? Невідомо. МОН це не пропускало. Гриф "Схвалено" вводить в оману. UPD: пишуть в коментарях, що такий "гриф" теж може бути. "- заявили" З тієї БІК новин ".

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти України в черговий раз осоромилася. На цей раз вони прирівняли Тараса Шевченка і Лесю Українку до Монатік і Наді Дорофєєвої.