Свято 2 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Мученики постраждали за свою віру під час правління римського імператора Проба.
Християн спіймали на одному з язичницьких свят. Вони молилися про те, щоб Бог допоміг вивести заблудлі душі на правильний шлях. На прохання відректися від православ'я мученики відповіли рішучою відмовою, що розгнівало правителя. В кінцевому підсумку святі були вбиті.
Святих вважають покровителями пчел.В цей день наші пращури відзначали свято бджоляників - Бджолину дев'ятину. Після 2 жовтня протягом дев'яти днів необхідно було приготувати вулики до зими. При цьому примовляли: «Вулика в льох став, свято меду правуй».
На Русі мед був ліками від багатьох хвороб. Під час бджолиної дев'ятину потрібно було щоранку натщесерце обов'язково з'їдати трохи меду і запивати його теплою водою. Це вважалося цілющим засобом від всіх хвороб.
Зібраний мед господині активно використовували під час приготування їжі. Найпопулярнішим блюдом вважалися оладки, які потрібно було вмочати в ласощі.
На Русі бджіл цінували не тільки за мед, а й за віск, з якого робляться церковні свічки. Говорили, що бджоли не жалять праведних людей, а ось грішники можуть від них постраждати. А бджолярів вважали наближеними до Бога людьми, що мають особливу мудрість.
2 жовтня влаштовували Трофімова вечірки, на яких хлопці і дівчата доглядають другу половину. Вважалося, що саме Трохим допомагає молодим знайти один одного, а тому в цей день вдома не сиділи, а вирушали гуляти.
Також в цей день дівчата ворожили на судженого. Вважалося, якщо пильно подивитися в очі вподобаної людини, то він неодмінно тебе полюбить.
Заборони 2 жовтня:
Народні прикмети: