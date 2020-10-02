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Свято 2 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Свято 2 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Оновлено 11:40 Сьогодні Телеграф
2 жовтня відзначають народно-християнське свято Трохима і Зосима. По-іншому його називають Бджолина дев'ятина, Трофимов день, Ласий стіл і Зосима.

Мученики постраждали за свою віру під час правління римського імператора Проба.

Християн спіймали на одному з язичницьких свят. Вони молилися про те, щоб Бог допоміг вивести заблудлі душі на правильний шлях. На прохання відректися від православ'я мученики відповіли рішучою відмовою, що розгнівало правителя. В кінцевому підсумку святі були вбиті.

 

Святих вважають покровителями пчел.В цей день наші пращури відзначали свято бджоляників - Бджолину дев'ятину. Після 2 жовтня протягом дев'яти днів необхідно було приготувати вулики до зими. При цьому примовляли: «Вулика в льох став, свято меду правуй».

На Русі мед був ліками від багатьох хвороб. Під час бджолиної дев'ятину потрібно було щоранку натщесерце обов'язково з'їдати трохи меду і запивати його теплою водою. Це вважалося цілющим засобом від всіх хвороб.

 

Зібраний мед господині активно використовували під час приготування їжі. Найпопулярнішим блюдом вважалися оладки, які потрібно було вмочати в ласощі.

На Русі бджіл цінували не тільки за мед, а й за віск, з якого робляться церковні свічки. Говорили, що бджоли не жалять праведних людей, а ось грішники можуть від них постраждати. А бджолярів вважали наближеними до Бога людьми, що мають особливу мудрість.

 

2 жовтня влаштовували Трофімова вечірки, на яких хлопці і дівчата доглядають другу половину. Вважалося, що саме Трохим допомагає молодим знайти один одного, а тому в цей день вдома не сиділи, а вирушали гуляти.

Також в цей день дівчата ворожили на судженого. Вважалося, якщо пильно подивитися в очі вподобаної людини, то він неодмінно тебе полюбить.

Заборони 2 жовтня:

  • У цей день небажано лаятися з близькими. Навпаки, варто помиритися з тими, з ким ви з якихось причин посварилися.
  • Не варто ризикувати. Ділові переговори, підписання контрактів і угод краще перенести, оскільки їх наслідки можуть бути непередбачуваними.
  • Зовсім не підходить цей день для самоаналізу. Будь-які спроби розібратися у своїх проблемах приведуть до негативних наслідків, помилкових рішень і конфліктів з оточуючими.
  • Алкоголь в цю п'ятницю краще повністю виключити, інакше великий ризик заробити проблеми зі здоров'ям або зробити необачний вчинок, який поверне долю в гіршу сторону.

Народні прикмети:

  • Віє вітер південний - в наступному році чекайте багатий урожай озимих.
  • Гримить грім - зима буде малосніжна.
  • У цей день стоїть тепла погода - вся осінь буде сприятливою.
  • Високий бур'ян - до великої кількості взимку снігу.
  • Осінній ранковий іній - до сухої і ясній погоді.
  • Лебідь пізно летить з півночі на південь - осінь буде тривалою і теплою.
  • Куниці міняють літнє хутро на зимовий раніше звичайного - до швидкої зими.
  • Якщо бджоли заліплюють отвори у вулику, зима буде холодною і сніжною.
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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

Автор:

Телеграф
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