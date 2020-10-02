Осінні канікули в школах можуть розпочатися значно раніше: до чого готуватися

В Україні станом на сьогодні, розглядають можливість перенесення дати початку осінніх канікул в школах на 10 днів раніше, ніж планувалося, щоб освітній процес і вибори не перетиналися.

Про це повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко.

На даний момент діє заборона на відвідування шкіл та дитсадків, для сторонніх людей, але в той же час вже почали відкриватися виборчі дільниці в школах.

За інформацією, заявленої МОЗ в період виборів потрібно буде організувати поділ навчального та виборчого процесів.

Раніше повідомлялося, що осінні канікули в школах в МОН запропонували почати в четвер, 22 жовтня, і закінчити в п'ятницю, 30 жовтня, тобто не пізніше, ніж за два дні до виборів і завершити не пізніше, ніж через три.