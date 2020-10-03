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Свято 3 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Свято 3 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Оновлено 09:16 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
3 жовтня відзначають народно-християнське свято Астаф'єв Вітряк. По-іншому його називають Астаф'єв-мірошник, Євстафій, Астафьеви вітри і Астаф'єв день.

3 жовтня православна церква вшановує пам'ять великомученика Євстафія Плакіди, його дружини Феописта і дітей Агапія і Феописта. Їх життя і страждання були добре відомі на Русі. Євстафій був видатним римським полководцем. Він жив за часів правління імператора Траяна (98-117), до хрещення носив ім'я Плакида.

Походив із знатного і заможного роду. Однак ж йому була визначена важка доля: люди, що служили йому, померли, худобу упав, а сам він був розлучений з родиною - дружиною і дітьми. Зрештою за наказом імператора-язичника він був по-звірячому страчений.

 

Головною традицією Астаф'єв дня вважається спостереження за вітром. За його напрямку передбачали прийдешню погоду. За народним повір'ям, 3 жовтня вітер міг бути як добрим, так і шкідливим - наламати дерев в саду, зірвати красу з жіночого обличчя і показника смітної траві розвіяти.

Також, за направленням і силі вітру судили про погоду на найближчий час, про характер зими, про види на врожай. Якщо з півночі вітер, то до холодів швидким, якщо з півдня чи зі сходу - бути потеплінню і сонця, якщо вітер західний - до опадів.

Крім того, цей день вважався святковим для малюнків. Їм приписують дружбу з водяними, русалками і нечистою силою. Вважалося, що мірошники сьогодні кидають в річку буханку хліба і виливають горілку, щоб задобрити водяну нежить.

 

3 жовтня рубілась найпізніша капуста. Її спеціально залишали на грядках, щоб осінній заморозок підморозило верхні листи. Вважалося, що така капуста і щі з неї мають власний неповторний солодкуватий присмак.

Що потрібно робити в Астаф'єв день:

  • Потрібно обов'язково провітрити весь одяг на вулиці, підставити її під сонячні промені або прожарити на морозі, в залежності від погоди.
  • Будинок потрібно окурити ялівцем, звіробоєм або полином від нечистих сил.
  • Вікна і дзеркала вимити розчином зі святою водою. Увечері запаліть будинку свічку.
  • При втомі в ногах треба провести день активно. А якщо в руках відчувається скутість, пора виконати те, що давно хотіли.

Що не можна робити 3 жовтня:

  • В Афанасьєв день, згідно з повір'ями, не можна струшувати воду з вимитих рук.
  • Не варто збиратися за столом одночасно по 13 чоловік. Якщо в компанії саме таку кількість людей, кому-то доведеться стояти, щоб не накликати на всіх біду.
  • Жінкам заборонено підставляти обличчя вітру.
  • Не можна робити подарунки.
  • Також краще обмежити любовні контакти, щоб уникнути розчарувань.

Народні прикмети:

  • Якщо шишки виросли на верхніх гілках їли - морози прийдуть в кінці зими.
  • Якщо тепло і літає павутина, снігу довго не буде.
  • Коли віє вітер південний - бути теплу.
  • Якщо в ці дні туманно і тепло, летить біла павутина - до сприятливої осені і нешвидкого снігу.
  • Вранці небо білувате, каламутне, здається низьким - до негоди.
  • Сухо в цей день - зима очікується малосніжна.
  • Сувору зиму обіцяє нечасте падіння листя з берези і клена.
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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

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