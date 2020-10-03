Свято 3 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

3 жовтня православна церква вшановує пам'ять великомученика Євстафія Плакіди, його дружини Феописта і дітей Агапія і Феописта. Їх життя і страждання були добре відомі на Русі. Євстафій був видатним римським полководцем. Він жив за часів правління імператора Траяна (98-117), до хрещення носив ім'я Плакида.
Походив із знатного і заможного роду. Однак ж йому була визначена важка доля: люди, що служили йому, померли, худобу упав, а сам він був розлучений з родиною - дружиною і дітьми. Зрештою за наказом імператора-язичника він був по-звірячому страчений.
Головною традицією Астаф'єв дня вважається спостереження за вітром. За його напрямку передбачали прийдешню погоду. За народним повір'ям, 3 жовтня вітер міг бути як добрим, так і шкідливим - наламати дерев в саду, зірвати красу з жіночого обличчя і показника смітної траві розвіяти.
Також, за направленням і силі вітру судили про погоду на найближчий час, про характер зими, про види на врожай. Якщо з півночі вітер, то до холодів швидким, якщо з півдня чи зі сходу - бути потеплінню і сонця, якщо вітер західний - до опадів.
Крім того, цей день вважався святковим для малюнків. Їм приписують дружбу з водяними, русалками і нечистою силою. Вважалося, що мірошники сьогодні кидають в річку буханку хліба і виливають горілку, щоб задобрити водяну нежить.
3 жовтня рубілась найпізніша капуста. Її спеціально залишали на грядках, щоб осінній заморозок підморозило верхні листи. Вважалося, що така капуста і щі з неї мають власний неповторний солодкуватий присмак.
Що потрібно робити в Астаф'єв день:
Що не можна робити 3 жовтня:
Народні прикмети: