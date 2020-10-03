Україна щодня б'є рекорди захворюваності COVID-19: в яких областях найпроблемніша ситуація

Уханьський коронавірус продовжує поширюватися по Україні. Уже зафіксовано понад 222 тисяч випадків COVID-19.

В Україні на ранок цього дня зафіксовано вже 222 тисячі випадків коронавирусной хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - в 4,6 тисячі випадків.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавируса COVID-19, яку здійснює РНБО.

Відомості по областям оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Так, з 188 106 хворих COVID-19 в Україні за останню добу виявили 4 352 інфікованих. Таким чином приріст захворюваності знизився на 280 осіб.

Найбільше хворих виявлено в Харківській області - 516, там зафіксовано 5 летальних випадків.

У Києві підтвердили 441 випадок коронавірусу, померло від хвороби 11 осіб.

310 нових випадків і 7 смертей зафіксовано в Одеській області, 297 нових і 7 летальних випадків - на Дніпропетровщині.