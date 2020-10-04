Свято 4 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

В церкви 4 жовтня вшановується пам'ять Кіндрата - одного з 70 апостолів, який проповідував Слово Боже в I столітті на території Афін і носив сан єпископа.

Святий Кондрат був одним із сімдесяти апостолів, які несли слово Боже людям. Багатьох він наставив на шлях істинної віри. У 126 році апостол написав апологію (захисну промову для суду), яку представив імператору Адріану. Під враженням мови правитель видав указ, що забороняє судити людину без доказів. Одного разу натовп язичників накинувся на єпископа і сильно побили його. Дивом вижившого Кіндрата кинули в ув'язнення, де він загинув від голоду.

4 жовтня вважали днем родючості і землеробства. Обов'язково потрібно було працювати - в першу чергу, удобрювати землю свіжим гноєм.

У ці дні починалися заморозки. З вечора топили стодоли - двоповерхові будівлі для молотьби зерна. На нижньому поверсі розводили багаття, тепло від якого крізь гратчасту підлогу проходило на верхній поверх, де були розкладені снопи. Жар підсушував колосся і зерна потім легко вимолочується. На сніданок варили вівсяну кашу. "Господарю - хліба ворошок, а Молотники - каші горщик", - говорили при цьому. Увечері працівників пригощали пирогами і брагою.

Народні прикмети на 4 жовтня:

Якщо день ясний і теплий, але з поривами північного вітру, значить зима буде морозною.

Якщо вдень прохолодно, а до ночі теплішає - до швидкої негоди.

Якщо на Кіндрата різко похолодало, зима настане рано.

Яка погода весь день, такию і на місяць вперед буде.

Якщо багато горіхів, а грибів немає - зима буде сніжна й сувора.

Кондрат допомагає багатіти багатим.

Ті, хто народились 4 жовтня в житті всього домагаються. Носити їм слід цитрин.

Іменини 4 жовтня

Іменини у Андрія, Данила, Дмитра, Йосипа, Олексія, Віктора, Євсевія, Назара, Розалії і Франциска.