Скачать
Неділя, 04.10.2020
В Україні з'явилося ще понад 4 тисячі хворих на коронавірус, померли 44 людини
В Україні з'явилося ще понад 4 тисячі хворих на коронавірус, померли 44 людини
Повітряна тривога в Степанакерті і нові обстріли: що відбувається в Нагірному Карабасі 4 жовтня
Повітряна тривога в Степанакерті і нові обстріли: що відбувається в Нагірному Карабасі 4 жовтня
Бій року: парад нокдаунів і найяскравіший нокаут Сепеда - Баранчик (Відео)
Бій року: парад нокдаунів і найяскравіший нокаут Сепеда - Баранчик (Відео)
Оля Полякова в розпал епідемії коронавірусу дала концерт для вчителів в Харкові (фото, відео)
Оля Полякова в розпал епідемії коронавірусу дала концерт для вчителів в Харкові (фото, відео)

Циклон Brigitte нам не страшний: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на початку тижня

Циклон Brigitte нам не страшний: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на початку тижня
14:45 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Згідно з оновленим прогнозом, погода в Україні 5 жовтня буде сонячною, теплою і сухою, але вітряної.

Дощів в Україні завтра буде мало, лише атмосферний фронт хвостом зачепить західні області, трохи Вінницьку, Житомирську, Одеську і Миколаївську області.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

При цьому Діденко розповіла, що тим часом в Європі буде бушувати циклон Brigitte, проте Україну він не зачепить, адже на зустріч йому рухається східний антициклон.

"Температура повітря продовжує радувати теплим комфортом - завтра + 19 + 24 градуси", - заявила вона.

У Києві понеділок також буде теплим, денна температура повітря буде коливатися близько +20 градусів. Дощів не передбачається.

Найближчий дощ в столиці ймовірний 7 жовтня, а наступні вихідні, 10-11 жовтня, обіцяють бути сонячними маловітряною, з температурою повітря + 17 + 19 градусів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Погода, Прогноз, Синоптики, Наталія Діденко, Brigitte.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перебрали з алкоголем: ефективні способи позбутися від похмілля
02 Єрмак розповів, чи призначать його кума Тищенка в ТКГ
03 Оля Полякова в розпал епідемії коронавірусу дала концерт для вчителів в Харкові (фото, відео)
04 Адепти "русского мира" пересварилися через заклик до росіян їхати воювати за Нагірний Карабах
05 День вчителя: Google привітав зі святом барвистим дудлом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Циклон Brigitte нам не страшний: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на початку тижня
Циклон Brigitte нам не страшний: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на початку тижня
Водомети, автозаки і затримання: в Мінську проходить Марш визволення політв'язнів (фото, відео)
Водомети, автозаки і затримання: в Мінську проходить Марш визволення політв'язнів (фото, відео)
Екологічна катастрофа на Камчатці: що не так з версією про витік нафти в Тихому океані
Екологічна катастрофа на Камчатці: що не так з версією про витік нафти в Тихому океані
День вчителя: Google привітав зі святом барвистим дудлом
День вчителя: Google привітав зі святом барвистим дудлом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся