Циклон Brigitte нам не страшний: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на початку тижня

Згідно з оновленим прогнозом, погода в Україні 5 жовтня буде сонячною, теплою і сухою, але вітряної.

Дощів в Україні завтра буде мало, лише атмосферний фронт хвостом зачепить західні області, трохи Вінницьку, Житомирську, Одеську і Миколаївську області.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

При цьому Діденко розповіла, що тим часом в Європі буде бушувати циклон Brigitte, проте Україну він не зачепить, адже на зустріч йому рухається східний антициклон.

"Температура повітря продовжує радувати теплим комфортом - завтра + 19 + 24 градуси", - заявила вона.

У Києві понеділок також буде теплим, денна температура повітря буде коливатися близько +20 градусів. Дощів не передбачається.

Найближчий дощ в столиці ймовірний 7 жовтня, а наступні вихідні, 10-11 жовтня, обіцяють бути сонячними маловітряною, з температурою повітря + 17 + 19 градусів.