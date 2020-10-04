Циклон Brigitte нам не страшний: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на початку тижня

Дощів в Україні завтра буде мало, лише атмосферний фронт хвостом зачепить західні області, трохи Вінницьку, Житомирську, Одеську і Миколаївську області.
Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.
При цьому Діденко розповіла, що тим часом в Європі буде бушувати циклон Brigitte, проте Україну він не зачепить, адже на зустріч йому рухається східний антициклон.
"Температура повітря продовжує радувати теплим комфортом - завтра + 19 + 24 градуси", - заявила вона.
У Києві понеділок також буде теплим, денна температура повітря буде коливатися близько +20 градусів. Дощів не передбачається.
Найближчий дощ в столиці ймовірний 7 жовтня, а наступні вихідні, 10-11 жовтня, обіцяють бути сонячними маловітряною, з температурою повітря + 17 + 19 градусів.