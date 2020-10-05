Скачать
Понеділок, 05.10.2020
У антилідерах Харківська область: в Україні додалося майже 4 тисячі нових хворих на коронавірус
У антилідерах Харківська область: в Україні додалося майже 4 тисячі нових хворих на коронавірус
Авіакатастрофа Ан-26: в Харкові готуються до прощання із загиблими (фото, відео)
Авіакатастрофа Ан-26: в Харкові готуються до прощання із загиблими (фото, відео)
«Шахтар» йде на самоізоляцію: у гравців коронавірус
«Шахтар» йде на самоізоляцію: у гравців коронавірус
"Танці з зірками" покинули відразу дві пари: в мережі ажіотаж
"Танці з зірками" покинули відразу дві пари: в мережі ажіотаж

Свято 5 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Свято 5 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
09:15 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Народне свято "Іона і Фока" відзначається сьогодні, 5 жовтня. Християнська церква в цей день вшановує пророка Іона і священномученика Фоку Синопського, єпископа.

В церкви 5 жовтня вшановують пам'ять пророка Іони, а тому, не можна було ловити, або продавати рибу. Відповідно до Священного Писання, Іона побував в череві кита і залишився неушкодженим. Так, одного разу Бог велів йому відправитися в місто під назвою Ніневія для того щоб проповідувати. Однак замість цього Іона вирішив поїхати в Йоппію і сів на інший корабель. Під час подорожі почалася буря, і моряки вирішили кинути жереб, щоб зрозуміти, з чиєї вини до них прийшла біда. Жереб упав на Йону, після чого він зізнався, що порушив Божий указ. Тоді він попросив кинути його в воду - і буря вщухне, що моряки і зробили. У морі Йону поглинув великий кит, в череві якого проповідник пробув 3 дні і 3 ночі, безперестанку молячись. Потім він був викинутий на берег і після свого чудесного порятунку відправився до Ніневії.

Також 5 жовтня вшановується пам'ять мученика Фоки, який вважається покровителем потопаючих і захисником від пожеж. Згідно з переказами, він народився в Синопі і вів добродійне життя. Став єпископом в зрілі роки і проповідував християнство, завдяки чому, вдалося навернути до віри безліч язичників. Постраждав під час гонінь, організованих імператором Траяном, який змушував Фоку відректися від своїх переконань.

До цього дня спадала більшість листя з дерев. Листопадна була початком справжньої осені. За опалим листям селяни визначали, якою буде погода взимку. Так, якщо осикові листя лягали лицьовою стороною догори, взимку слід чекати лютих холодів. А якщо листя осики встеляли землю вгору виворотом, зима повинна була бути теплою. Якщо до Іони і Фоки не встигало опасти все листя з берези, це обіцяло пізніше випадання снігу.

За народним повір'ям, гілки та стовбур осики в цей день ставали ще більш зеленими. Говорили, що осика "приміряє Русалчину зелену сукню". До речі, це дерево в народі вважалося захисником від усякої нечисті і хвороб. З Іони і Фоки по селах починали ходити осінні лихоманки, тому при собі належало носити осиковий сучок або кору цього дерева. Селяни вірили, що лихоманка злякається осики і відступиться.

Що не можна робити 5 жовтня:

  • Вживати в їжу рибу, щоб виказати повагу покровителям дня.
  • Позбавлятися від старих речей, особливо віників, щоб разом з ними не викинути з дому благополуччя і достаток.

Народні прикмети на 5 жовтня:

  • Якщо на березі залишилися листя, значить сніг нескоро піде.
  • Якщо шишок на хвойних деревах мало, значить зима буде теплою.
  • Осикові листя лягають лицьовою стороною догори - взимку будуть люті морози, лягають виворотом догори - взимку буде тепло.

Ті, хто народились 5 жовтня за бажанні в житті зможуть домогтися всього. Вони цінителі і творці краси, знають толк в кольорах і барвах, можуть шити бісером.

Іменини 5 жовтня

У понеділок, 5 жовтня, іменини відзначають Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія і Петро.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мілан привітав Ібрагімовича з днем народження розгромною перемогою над Спецієй (відео)
02 Заламали руки і тягли по землі: в мережу потрапило відео жорстокого затримання дівчинки-підлітка в Білорусі
03 Знущальний гол Бензема допоміг Реалу обіграти Леванте (відео)
04 У Броварах п'яний поліцейський збив матір з донькою на переході: одна з них померла на місці (фото, відео)
05 Жахливі ліжка і старий ремонт: чиновник показав умови утримання COVID-пацієнтів в київській лікарні (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Під час забігу зупинилося серце: в Харкові помер учасник марафону
Під час забігу зупинилося серце: в Харкові помер учасник марафону
Мати втопила тяжкохворого сина в Північно-Кримському каналі: перші деталі трагедії
Мати втопила тяжкохворого сина в Північно-Кримському каналі: перші деталі трагедії
У Броварах п'яний поліцейський збив матір з донькою на переході: одна з них померла на місці (фото, відео)
У Броварах п'яний поліцейський збив матір з донькою на переході: одна з них померла на місці (фото, відео)
Свято 5 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Свято 5 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся