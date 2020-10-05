Свято 5 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Народне свято "Іона і Фока" відзначається сьогодні, 5 жовтня. Християнська церква в цей день вшановує пророка Іона і священномученика Фоку Синопського, єпископа.

В церкви 5 жовтня вшановують пам'ять пророка Іони, а тому, не можна було ловити, або продавати рибу. Відповідно до Священного Писання, Іона побував в череві кита і залишився неушкодженим. Так, одного разу Бог велів йому відправитися в місто під назвою Ніневія для того щоб проповідувати. Однак замість цього Іона вирішив поїхати в Йоппію і сів на інший корабель. Під час подорожі почалася буря, і моряки вирішили кинути жереб, щоб зрозуміти, з чиєї вини до них прийшла біда. Жереб упав на Йону, після чого він зізнався, що порушив Божий указ. Тоді він попросив кинути його в воду - і буря вщухне, що моряки і зробили. У морі Йону поглинув великий кит, в череві якого проповідник пробув 3 дні і 3 ночі, безперестанку молячись. Потім він був викинутий на берег і після свого чудесного порятунку відправився до Ніневії.

Також 5 жовтня вшановується пам'ять мученика Фоки, який вважається покровителем потопаючих і захисником від пожеж. Згідно з переказами, він народився в Синопі і вів добродійне життя. Став єпископом в зрілі роки і проповідував християнство, завдяки чому, вдалося навернути до віри безліч язичників. Постраждав під час гонінь, організованих імператором Траяном, який змушував Фоку відректися від своїх переконань.

До цього дня спадала більшість листя з дерев. Листопадна була початком справжньої осені. За опалим листям селяни визначали, якою буде погода взимку. Так, якщо осикові листя лягали лицьовою стороною догори, взимку слід чекати лютих холодів. А якщо листя осики встеляли землю вгору виворотом, зима повинна була бути теплою. Якщо до Іони і Фоки не встигало опасти все листя з берези, це обіцяло пізніше випадання снігу.

За народним повір'ям, гілки та стовбур осики в цей день ставали ще більш зеленими. Говорили, що осика "приміряє Русалчину зелену сукню". До речі, це дерево в народі вважалося захисником від усякої нечисті і хвороб. З Іони і Фоки по селах починали ходити осінні лихоманки, тому при собі належало носити осиковий сучок або кору цього дерева. Селяни вірили, що лихоманка злякається осики і відступиться.

Що не можна робити 5 жовтня:

Вживати в їжу рибу, щоб виказати повагу покровителям дня.

Позбавлятися від старих речей, особливо віників, щоб разом з ними не викинути з дому благополуччя і достаток.

Народні прикмети на 5 жовтня:

Якщо на березі залишилися листя, значить сніг нескоро піде.

Якщо шишок на хвойних деревах мало, значить зима буде теплою.

Осикові листя лягають лицьовою стороною догори - взимку будуть люті морози, лягають виворотом догори - взимку буде тепло.

Ті, хто народились 5 жовтня за бажанні в житті зможуть домогтися всього. Вони цінителі і творці краси, знають толк в кольорах і барвах, можуть шити бісером.

Іменини 5 жовтня

У понеділок, 5 жовтня, іменини відзначають Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія і Петро.