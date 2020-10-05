В Україні почали діяти нові карантинні зони: де найжорсткіші обмеження

Два міста Тернопіль та Канів занесені в червону зону.

З понеділка, 5 жовтня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Про це було вирішено на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ще 1 жовтня.

Київ залишився в жовтій зоні, а в червону зону знову віднесли Тернопіль і Канів (Черкаська область).

Так, до червоної зони віднесені:

- місто Тернопіль Тернопільської області;

- місто Канів Черкаської області.

Карта зонування на 5 жовтня

До помаранчевої зони входять:

- місто Вінниця Вінницької області;

- міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький і Турійський райони Волинської області;

- місто Дніпро Дніпропетровської області;

- міста Бахмут і Вугледар, Слов'янський район Донецької області;

- Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Овруцький, Олевський та Чуднівський райони Житомирської області;

- місто Ужгород, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- міста Мелітополь і Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

- Івано-Франківськ, Бурштин і Калуш, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

- міста Ірпінь і Фастів, Баришівський і Києво-Святошинський райони Київської області;

- Біловодський район Луганської області;

- місто Львів, Золочівський, Самбірський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

- місто Миколаїв Миколаївської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Арцизький, Березовський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський і Подільський райони Одеської області;

- місто Полтава Полтавської області;

- міста Дубно, Вараш і Острог, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

- міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

- міста Бережани, Кременець і Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський і Шумський райони Тернопільської області;

- міста Харків і Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький, Зачепилівський, Первомайський і Харківський райони Харківської області;

- міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Кам'янець-Подільський, Летічіскій, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- місто Сміла, Канівський і Смілянський райони Черкаської області;

- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області;

- місто Ніжин, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський і Сновський райони Чернігівської області.

Також в жовтій зоні:

- міста Жмеринка, Вінниця, Козятин, Могилів-Подільський і Хмільник, Бершадський, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Немирівський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський і Чечельницький райони Вінницької області;

- місто Ковель, Горохівський, Іванчівскій, Камінь-Кашірьскій, Ковельський, Горохівський, Любашівський, Шацький, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський та Шацький райони Волинської області;

- міста Кривий Ріг, Новомосковськ і Тернівка, Верхньодніпровський, Дніпровський, П'ятихатський, Солонянський та Царичанський райони Дніпропетровської області;

- міста Краматорськ, Лиман, Мірноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровск, Селидове, Слов'янськ і Торецьке, Великоновосілківський, Маріівскій і Покровський райони Донецької області;

- міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Брусільвській, Ємільчинський, Коростенський, Народицький, Новоград-Волинський, Попільнянський, Пулинського, Романовський, Хорошевський і Черняховський райони Житомирської області;

- міста Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Мукачівський, Рахівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;

- міста Запоріжжя та Бердянськ, Веселовський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Новомиколаївський, Приазовський, Токмацький і Якимівський райони Запорізької області;

- міста Болехів, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський та Снятинський райони Івано-Франківської області;

- міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав і Славутич, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський , Фастівський і Яготинський райони Київської області;

- місто Сєвєродонецьк, Білокуракинський, Кременівський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський і Старобільський райони Луганської області;

- міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець і Червоноград, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

- місто Вознесенськ, Березанський, Веселинівський, Вітовський, Кривоозерський та Миколаївський райони Миколаївської області;

- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ і Південний, Балтський, Білгород-Дністровський, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Любашівський, Окнянській, Роздільнянський, Савранський, Тарутинський і Татарбунарський райони Одеської області;

Нагадаємо, що нові карантинні зони встановлюють на 14 днів.

В Україні зафіксовано понад 226 тисяч випадків COVID-19.