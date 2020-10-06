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Свято 6 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Свято 6 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
11:35 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
Православні шанують 6 жовтня пам'ять святої мучениці Іраїди з Олександрії.

Одного разу вона вирушила до джерела, щоб набрати води. У цей момент до берега причалив корабель, на якому знаходилося безліч жінок, чоловіків, ченців і дияконів. Всі ці люди були укладені в окови. Їх за сповідання християнської віри везли на муки.

Вона добровільно вирушила з ними. Коли корабель прибув в єгипетське місто Антінополь, Іраїду першою піддали жорстоким катуванням, а після усікли мечем.

Ще 6 жовтня святкується зачаття Іоанна Предтечі. Його праведні батьки Захарія і Єлисавета все життя не мали дітей і молили бога про сина. Бачачи їх віру, вже в похилих літах Всевишній подарував їм дитя, якому судилося стати пророком і Предтечею Ісуса Христа. У цей день віруючі славлять мудрість, милість і Диво Боже.

6 жовтня іноді буває тепло, але рідко і ненадовго. Часто в цей час вже починали топити піч. На Іраїду намагалися утеплити будинок, заготовити на зиму дрова і протопити хату.

У цей день пекли спеціальні відкриті пиріжки - "налівушкі". Рідку начинку з товченої картоплі, яйця і молока наливали зверху на житній коржик, у якій по краях загортали тісто. Такі пиріжки особливо любили діти.

6 жовтня здійснювали незвичайні ритуали. Наприклад, ворожили на долю за допомогою двох глечиків. Для цього в глиняні ємності набирали порівну води з різних річок і стежили, з якого рідина швидше випарується. Так, якщо швидше висох глечик з водою з дрібної річки або озера, то проблеми самі підуть, а з великої річки - чекати рішення труднощів доведеться ще довго.

Що не можна робити 6 жовтня:

  • Не рекомендується 6 жовтня тринькати ресурси - ні енергетичні, ні матеріальні. В іншому випадку вони почнуть вичерпуватися з страхітливою швидкістю.
  • Не варто перераховувати гроші, особливо дрібні купюри або монети. Вважається, що так можна привернути до себе фінансові невдачі.
  • Не можна сваритися з чоловіком (дружиною).
  • Підраховувати свої невдачі й прикрості теж погано. На Русі говорили: скільки вийде, стільки й буде потім.
  • Заборонено позичати і брати гроші у інших.

Народні прикмети 6 жовтня:

  • Журавлі полетіли - осінь до зими перевалила.
  • Якщо великий урожай горіхів, а грибів мало, зима буде холодною.
  • Кішка вмивається лівої лапкою - буде погана погода, правою - хороша.
  • Якщо польові миші на село рушили, то зима буде суворою.
  • Півень вночі заспівав - насувається негода.
  • Курка хвостом махає - до дощу.
  • Кури розкудкудакалась - погода зіпсується.
  • Ворони нахохлились - до опадів.
  • Якщо день туманний, а дерева вкрилися інеєм, наступний рік буде врожайним.
  • Багато жолудів - до хорошого урожаю хліба в майбутньому році.
  • Якщо дикі гуси високо летять і голосно кричать, то скоро настане справжня зима.
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