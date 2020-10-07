Зливи та сильний вітер: прогноз погоди на середину тижня

На середину тижня синоптики передають сильні дощі та вітер.

У середу, 7 жовтня, в Україну прийде похолодання. У більшості областей очікуються дощі.

На заході країни в середу очікуються дощі. Вдень температура буде в межах +20 градусів. Нічна температура близько +10 - +12 градусів.

На півночі буде досить тепло, температура підніметься вдень до 20 градусів, але дощитиме.

На сході повітря прогріється до 23 градусів за Цельсієм. Вночі похолодає до +10. Переважно без опадів. Дощі можливі в Сумській і Полтавській областях.

У південних областях синоптики обіцяють сонячний день з температурою до +23 градусів. Вночі в межах +15 - + 17 градусів. Можливий невеликий дощ.

У столиці України 7 жовтня буде дощовим. Днем трохи похолодає, температура опуститься до +17 градусів, нічна температура буде триматися в межах 16 градусів вище нуля.

Карта погоди на 7 жовтня

А 8 жовтня по всій Україні, крім сходу та південного сходу, очікуються грози. У більшості північних регіонах, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Одеській областях місцями значні дощі.

Вітер південно-східний, 7-12 м / с, в більшості областей очікуються пориви до 15-20 м / с.

Карта погоди на 8 жовтня

Нагадаємо, у Франції та Італії шторм Алекс забрав життя семи осіб.