Свято 7 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

У віці 18 років вона звернулася в християнську віру, усвідомлено ставши нареченою Наречего Небесного.
Християнська віра допомогла Феклі перенести всі страждання і муки від гонителів християн і від чоловіків, які посягали на її дівоцтво (свята відрізнялася прекрасною зовнішністю). Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ з градом і вогонь погас. Феклу не розшматували й дикі звірі, а лише покірно лизали їй ноги. П'яні хлопці хотіли збезчестити святу діву, але Господь розгорнув перед нею гору і вкрив її від переслідувачів в печері.
Свята рівноапостольна Фекла дожила до 90 років, зцілюючи стражденних духом і плоттю, проповідуючи Істину і багатьох звертаючи до віри.
На Русі жінки повинні були прясти, щоб привернути удачу.
Весь цей день наші пращури співали і веселилися. А до півночі запалювали вогні, через які Феклі дали ще одне прізвисько - заревниця, і молотили снопи. У наступні дні цим займалися тільки вранці.
День Фекли пов'язували з сімейним щастям, тому предки намагалися влаштовувати весілля. Вважали, що союз буде міцним.
У будинках зазвичай наводили порядок. Час називали невідповідним для ліні і туги, а також для того, щоб ходити в гості. Намагалися також зовні будинок не закривати, щоб впустити удачу.
Ще 7 жовтня копали буряки і останній раз збирали боровики. Їх часто називають білими грибами і багато хто вважає царями серед інших різновидів. Білий гриб відрізняється не тільки масивним і величним виглядом, але також поживні та смакові якості - з боровиків роблять різноманітні страви і заготовки.
Серед дівчат було прийнято ворожити - у вікно просували пиріжок. Якщо ніхто його не торкався, то вважали, що заміж покличуть не скоро. Якщо торкнеться холодна рука - чоловік буде небагатим, а якщо тепла - заможним.
Що можна робити 7 жовтня
Що не можна робити 7 жовтня
Народні прикмети 7 жовтня