Скачать
Середа, 07.10.2020
Коронавірус вдарив з новою силою: в Україні зафіксували рекордну кількість хворих COVID-19
Коронавірус вдарив з новою силою: в Україні зафіксували рекордну кількість хворих COVID-19
Новий обстріл Степанакерта і готовність Вірменії до поступок: останні дані про війну за Нагірний Карабах
Новий обстріл Степанакерта і готовність Вірменії до поступок: останні дані про війну за Нагірний Карабах
"Лікар запитала, чи зможу я сама поставити собі крапельницю": волонтер розповіла про боротьбу з коронавірусом
"Лікар запитала, чи зможу я сама поставити собі крапельницю": волонтер розповіла про боротьбу з коронавірусом
У США помер легендарний гітарист Едді Ван Хален
У США помер легендарний гітарист Едді Ван Хален

Свято 7 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Свято 7 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
12:30 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
У цей день Православна церква шанує пам'ять першомучениці Фекли, послідовниці апостола Павла, яка зазнала багато страждань за свою святість і чистоту дівочу.

У віці 18 років вона звернулася в християнську віру, усвідомлено ставши нареченою Наречего Небесного.

Християнська віра допомогла Феклі перенести всі страждання і муки від гонителів християн і від чоловіків, які посягали на її дівоцтво (свята відрізнялася прекрасною зовнішністю). Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ з градом і вогонь погас. Феклу не розшматували й дикі звірі, а лише покірно лизали їй ноги. П'яні хлопці хотіли збезчестити святу діву, але Господь розгорнув перед нею гору і вкрив її від переслідувачів в печері.

Свята рівноапостольна Фекла дожила до 90 років, зцілюючи стражденних духом і плоттю, проповідуючи Істину і багатьох звертаючи до віри.

На Русі жінки повинні були прясти, щоб привернути удачу. 

Весь цей день наші пращури співали і веселилися. А до півночі запалювали вогні, через які Феклі дали ще одне прізвисько - заревниця, і молотили снопи. У наступні дні цим займалися тільки вранці.

День Фекли пов'язували з сімейним щастям, тому предки намагалися влаштовувати весілля. Вважали, що союз буде міцним.

У будинках зазвичай наводили порядок. Час називали невідповідним для ліні і туги, а також для того, щоб ходити в гості. Намагалися також зовні будинок не закривати, щоб впустити удачу.

Ще 7 жовтня копали буряки і останній раз збирали боровики. Їх часто називають білими грибами і багато хто вважає царями серед інших різновидів. Білий гриб відрізняється не тільки масивним і величним виглядом, але також поживні та смакові якості - з боровиків роблять різноманітні страви і заготовки.

Серед дівчат було прийнято ворожити - у вікно просували пиріжок. Якщо ніхто його не торкався, то вважали, що заміж покличуть не скоро. Якщо торкнеться холодна рука - чоловік буде небагатим, а якщо тепла - заможним.

Що можна робити 7 жовтня

  • Йти в ліс шукати білі гриби.
  • Трохи прибратися в оселі, щоб потім весь рік справи по дому легше давалися.
  • Вдалим в цей день буде заміжжя і одруження.

Що не можна робити 7 жовтня

  • Не слід в цей день прати, прасувати, шити і займатися іншими подібними справами.
  • Заборонено закривати житло зовні - в будинку обов'язково хтось повинен бути.
  • Заборонено 7 жовтня сваритися і лаятися матом. За давнім повір'ям, через лайливі слова негативна енергія повернеться назад в потрійному обсязі.
  • Ходити в гості і приймати їх у себе в цю середу не варто, інакше можна посваритися з друзями і близькими в пух і прах.
  • Не рекомендується цей день для переговорів, підписання різних угод і контрактів.
  • Не можна 7 жовтня лінуватися. Вважається, що той, хто займеться будь-якою справою (навіть, наприклад, рукоділлям), приверне до себе фінанси.

Народні прикмети 7 жовтня

  • Великий врожай горобини віщує надто морозну зиму.
  • Якщо 7 жовтня гримить грім, то зима буде теплою, не варто чекати снігу.
  • На дубах дозріло багато жолудів - очікується слабка зима, а прийдешній рік порадує рясним врожаєм.
  • Якщо птахи летять дуже низько над землею, зима прийде рано і буде дуже холодною.
Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Стало відомо про проблему з лікуванням зараженого коронавірусом Порошенка
02 У день народження Путіна над будівлею ФСБ вивісили прапор ЛГБТ: яскраві фото з Москви
03 Франція - Україна: анонс матчу
04 "Лікар запитала, чи зможу я сама поставити собі крапельницю": волонтер розповіла про боротьбу з коронавірусом
05 "Ситуація дуже складна": Шевченко - про матч проти Франції
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Хаос і гучні відставки: як коронавірус вплине на вибори і що чекає Україну після 25 жовтня
Хаос і гучні відставки: як коронавірус вплине на вибори і що чекає Україну після 25 жовтня
Зливи та сильний вітер: прогноз погоди на середину тижня
Зливи та сильний вітер: прогноз погоди на середину тижня
Мендель показала фото з Брюсселя і потрапила під критику в мережі
Мендель показала фото з Брюсселя і потрапила під критику в мережі
Смачний гарбузовий чізкейк: суддя проекту &quot;МастерШеф&quot; поділилася рецептом
Смачний гарбузовий чізкейк: суддя проекту "МастерШеф" поділилася рецептом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся