Свято 7 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

У цей день Православна церква шанує пам'ять першомучениці Фекли, послідовниці апостола Павла, яка зазнала багато страждань за свою святість і чистоту дівочу.

У віці 18 років вона звернулася в християнську віру, усвідомлено ставши нареченою Наречего Небесного.

Християнська віра допомогла Феклі перенести всі страждання і муки від гонителів християн і від чоловіків, які посягали на її дівоцтво (свята відрізнялася прекрасною зовнішністю). Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ з градом і вогонь погас. Феклу не розшматували й дикі звірі, а лише покірно лизали їй ноги. П'яні хлопці хотіли збезчестити святу діву, але Господь розгорнув перед нею гору і вкрив її від переслідувачів в печері.

Свята рівноапостольна Фекла дожила до 90 років, зцілюючи стражденних духом і плоттю, проповідуючи Істину і багатьох звертаючи до віри.

На Русі жінки повинні були прясти, щоб привернути удачу.

Весь цей день наші пращури співали і веселилися. А до півночі запалювали вогні, через які Феклі дали ще одне прізвисько - заревниця, і молотили снопи. У наступні дні цим займалися тільки вранці.

День Фекли пов'язували з сімейним щастям, тому предки намагалися влаштовувати весілля. Вважали, що союз буде міцним.

У будинках зазвичай наводили порядок. Час називали невідповідним для ліні і туги, а також для того, щоб ходити в гості. Намагалися також зовні будинок не закривати, щоб впустити удачу.

Ще 7 жовтня копали буряки і останній раз збирали боровики. Їх часто називають білими грибами і багато хто вважає царями серед інших різновидів. Білий гриб відрізняється не тільки масивним і величним виглядом, але також поживні та смакові якості - з боровиків роблять різноманітні страви і заготовки.

Серед дівчат було прийнято ворожити - у вікно просували пиріжок. Якщо ніхто його не торкався, то вважали, що заміж покличуть не скоро. Якщо торкнеться холодна рука - чоловік буде небагатим, а якщо тепла - заможним.

Що можна робити 7 жовтня

Йти в ліс шукати білі гриби.

Трохи прибратися в оселі, щоб потім весь рік справи по дому легше давалися.

Вдалим в цей день буде заміжжя і одруження.

Що не можна робити 7 жовтня

Не слід в цей день прати, прасувати, шити і займатися іншими подібними справами.

Заборонено закривати житло зовні - в будинку обов'язково хтось повинен бути.

Заборонено 7 жовтня сваритися і лаятися матом. За давнім повір'ям, через лайливі слова негативна енергія повернеться назад в потрійному обсязі.

Ходити в гості і приймати їх у себе в цю середу не варто, інакше можна посваритися з друзями і близькими в пух і прах.

Не рекомендується цей день для переговорів, підписання різних угод і контрактів.

Не можна 7 жовтня лінуватися. Вважається, що той, хто займеться будь-якою справою (навіть, наприклад, рукоділлям), приверне до себе фінанси.

Народні прикмети 7 жовтня