Свято 8 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

8 жовтня відзначається народно-християнське свято Сергій Капусняк. По-іншому його називають Курник, Капустки і День Сергія Радонезького.

Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році (за іншою версією - 1322 року) в селі Варниці (під Ростовом Великим). Батьками його були благочестиві бояри Кирило і Марія. У житії преподобного Сергія йдеться, що Бог обрав його ще, коли він перебував в утробі матері - під час богослужіння в храмі Божому він триразово прославив Пресвяту Трійцю.

Він ніколи не проводив час в неробстві. Весь свій час він присвячував молитвам, псалмів і читання божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького був порятунок власної душі.

Помер Сергій Радонезький 25 вересня 1392 року. Незабаром після кончини святого почалися його чудесне видіння і зцілення.

У цей день наші пращури заготовляли на зиму капусту. Засолкою займалися всією сім'єю: діти чистили моркву і яблука, старі їх різали. Чоловіки і жінки сікли капусту, складали в діжки, засипали сіллю, додавали морква, яблука, брусницю або журавлину.

Капусту завжди квасили на зиму в бочках, адже це було головне блюдо на кожному столі під час свят. Бочки для соління готували завчасно і ретельно. Її тричі мили і обкурювали травами.

На Русі Сергія Радонезького величали покровителем курей. Правда, чому саме Сергія Радонезького випала така '' честь '', сказати складно. Зазвичай в День пам'яті святого люди готували курей на продаж.

Наші предки обов'язково спостерігали 8 жовтня за вітром. Якщо він дув з півночі - це віщувало холодну зиму, якщо з півдня - теплу, якщо із заходу - снігову.

Що не можна робити 8 жовтня:

У цей день не можна зловживати алкоголем і переїдати.

Якщо в цей день поділитися зі стороннім своїми планами, про них можна забути. В цілому в цей четвер краще мовчати - користі від цього буде більше.

Категорично не можна відмовляти кому-небудь в допомозі, лаятися, сваритися з близькими і друзями, засуджувати і злословити.

Не слід бути брудним і неохайним. У цей день потрібно особливо ретельно стежити за чистотою тіла і порядком в будинку.

Не потрібно піднімати з землі знайдені гроші або речі. Якщо в цей день підняти з землі чужі речі, можна накликати на себе біду.

Якщо дівчина випадково розіб'є скло або дзеркало, заборонено викидати осколки. Їх потрібно закопати під молодим деревом, тоді найближчим часом їй можна чекати пропозицію руки і серця.

Не можна ігнорувати знаки долі і інтуїцію. 8 жовтня вона підкаже, як діяти. Якщо розум буде проти, не бійтеся заглушити його голос.

Народні прикмети: