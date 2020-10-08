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Четвер, 08.10.2020
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Свято 8 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Свято 8 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Оновлено 11:43 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
8 жовтня відзначається народно-християнське свято Сергій Капусняк. По-іншому його називають Курник, Капустки і День Сергія Радонезького.

Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році (за іншою версією - 1322 року) в селі Варниці (під Ростовом Великим). Батьками його були благочестиві бояри Кирило і Марія. У житії преподобного Сергія йдеться, що Бог обрав його ще, коли він перебував в утробі матері - під час богослужіння в храмі Божому він триразово прославив Пресвяту Трійцю.

Він ніколи не проводив час в неробстві. Весь свій час він присвячував молитвам, псалмів і читання божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького був порятунок власної душі.

 

Помер Сергій Радонезький 25 вересня 1392 року. Незабаром після кончини святого почалися його чудесне видіння і зцілення.

У цей день наші пращури заготовляли на зиму капусту. Засолкою займалися всією сім'єю: діти чистили моркву і яблука, старі їх різали. Чоловіки і жінки сікли капусту, складали в діжки, засипали сіллю, додавали морква, яблука, брусницю або журавлину.

 

Капусту завжди квасили на зиму в бочках, адже це було головне блюдо на кожному столі під час свят. Бочки для соління готували завчасно і ретельно. Її тричі мили і обкурювали травами.

На Русі Сергія Радонезького величали покровителем курей. Правда, чому саме Сергія Радонезького випала така '' честь '', сказати складно. Зазвичай в День пам'яті святого люди готували курей на продаж.

 

Наші предки обов'язково спостерігали 8 жовтня за вітром. Якщо він дув з півночі - це віщувало холодну зиму, якщо з півдня - теплу, якщо із заходу - снігову.

Що не можна робити 8 жовтня:

  • У цей день не можна зловживати алкоголем і переїдати.
  • Якщо в цей день поділитися зі стороннім своїми планами, про них можна забути. В цілому в цей четвер краще мовчати - користі від цього буде більше.
  • Категорично не можна відмовляти кому-небудь в допомозі, лаятися, сваритися з близькими і друзями, засуджувати і злословити.
  • Не слід бути брудним і неохайним. У цей день потрібно особливо ретельно стежити за чистотою тіла і порядком в будинку.
  • Не потрібно піднімати з землі знайдені гроші або речі. Якщо в цей день підняти з землі чужі речі, можна накликати на себе біду.
  • Якщо дівчина випадково розіб'є скло або дзеркало, заборонено викидати осколки. Їх потрібно закопати під молодим деревом, тоді найближчим часом їй можна чекати пропозицію руки і серця.
  • Не можна ігнорувати знаки долі і інтуїцію. 8 жовтня вона підкаже, як діяти. Якщо розум буде проти, не бійтеся заглушити його голос.

Народні прикмети:

  • Якщо випав перший сніг, зими не буде ще більше місяця.
  • На Сергія Капусника ясно і тепло - погода буде доброю ще три тижні.
  • Коли до цього дня лист з берези не опал, сніг ляже пізно.
  • Вітер з півночі - до холодної зими, з півдня - до теплої, із заходу - до сніжної.
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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

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