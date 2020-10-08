Свято 8 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році (за іншою версією - 1322 року) в селі Варниці (під Ростовом Великим). Батьками його були благочестиві бояри Кирило і Марія. У житії преподобного Сергія йдеться, що Бог обрав його ще, коли він перебував в утробі матері - під час богослужіння в храмі Божому він триразово прославив Пресвяту Трійцю.
Він ніколи не проводив час в неробстві. Весь свій час він присвячував молитвам, псалмів і читання божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького був порятунок власної душі.
Помер Сергій Радонезький 25 вересня 1392 року. Незабаром після кончини святого почалися його чудесне видіння і зцілення.
У цей день наші пращури заготовляли на зиму капусту. Засолкою займалися всією сім'єю: діти чистили моркву і яблука, старі їх різали. Чоловіки і жінки сікли капусту, складали в діжки, засипали сіллю, додавали морква, яблука, брусницю або журавлину.
Капусту завжди квасили на зиму в бочках, адже це було головне блюдо на кожному столі під час свят. Бочки для соління готували завчасно і ретельно. Її тричі мили і обкурювали травами.
На Русі Сергія Радонезького величали покровителем курей. Правда, чому саме Сергія Радонезького випала така '' честь '', сказати складно. Зазвичай в День пам'яті святого люди готували курей на продаж.
Наші предки обов'язково спостерігали 8 жовтня за вітром. Якщо він дув з півночі - це віщувало холодну зиму, якщо з півдня - теплу, якщо із заходу - снігову.
Що не можна робити 8 жовтня:
Народні прикмети: