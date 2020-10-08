Главою НАН України обрали наймолодшого кандидата - йому 69 років

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14:25 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
7 жовтня 2020 року Національна академія наук України (НАНУ) визначилася зі своїм новим президентом.

Ним став директор Інституту теоретичної фізики академік Анатолій Загородній.

"Президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього", - повідомляє прес-служба НАНУ на своїй сторінці Facebook.

За академіка проголосувало дві третини тих, хто голосував.

Президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Глібовіча Загороднього.

Опубліковано Національна академія наук України Середа, 7 жовтня 2020 р.

Анатолій Загородній - фізик-теоретик, завідувач відділом теорії і моделювання плазмових процесів Інституту теоретичної фізики Національної академії наук України, академік НАНУ, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Комісії НАНУ по науковій спадщині академіка В. І. Вернадського. Раніше обіймав посаду віце-президента НАН України.

Анатолій Загородній вважається наймолодшим президентом НАНУ - свій пост він зайняв у 69 років.

Відзначимо, що новий президент обійшов в "виборних перегонах" трьох кандидатів - вченого Владислава Гончаруку (79 років), академіка-секретаря Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України Сергія Комісаренка (78 років) і доктора фізмат-наук Володимира Семиноженка (70 років ).

Нагадаємо, що попереднім президентом Національної академії наук України був Борис Патон, якій пішов з життя 19 серпня у віці 101 року.

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НАНУ, Анатолій Загородній.

Автор:

Телеграф
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