Україна готується до жорсткого карантину і відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19

В Україні готують до відкриття тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус.

Україна може повернутися до жорстких карантинних заходів на тлі зростання захворювань на коронавірус. І це може статися через два тижні. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Чому через два тижні? Ляшко прокоментував так: "Два тижні - це інкубаційний період, в середньому. Тоді я як санітарний лікар буду говорити: дивіться, ми вийшли на цю цифру, у нас залишилося два тижні, і у нас іншого виходу немає, окрім як вводити жорсткі карантинні обмежувальні заходи ".

МОЗ підрахував, що через 1-2 тижні в країні закінчаться ліжка для хворих коронавірусом.

У свою чергу, нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький запропонував змінити принцип зонування країни. Оскільки держава не може дозволити повноцінний арантін, то пропонується карантин вихідного дня. Це, коли сім'я і близькі на вихідні залишається вдома замість концертів і гостей.

Нагадаємо, тенденція захворювань коронавірусом останнім часом лякає. Вчора вперше було зафіксовано понад 5 тисяч нових хворих за добу.