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П'ятниця, 09.10.2020
Україна готується до жорсткого карантину і відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19
Україна готується до жорсткого карантину і відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19
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Україна готується до жорсткого карантину і відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19

Україна готується до жорсткого карантину і відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19
Оновлено 07:53 Сьогодні Телеграф
В Україні готують до відкриття тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус.

Україна може повернутися до жорстких карантинних заходів на тлі зростання захворювань на коронавірус. І це може статися через два тижні. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Чому через два тижні? Ляшко прокоментував так: "Два тижні - це інкубаційний період, в середньому. Тоді я як санітарний лікар буду говорити: дивіться, ми вийшли на цю цифру, у нас залишилося два тижні, і у нас іншого виходу немає, окрім як вводити жорсткі карантинні обмежувальні заходи ".

МОЗ підрахував, що через 1-2 тижні в країні закінчаться ліжка для хворих коронавірусом.

У свою чергу, нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький запропонував змінити принцип зонування країни. Оскільки держава не може дозволити повноцінний арантін, то пропонується карантин вихідного дня. Це, коли сім'я і близькі на вихідні залишається вдома замість концертів і гостей.

Нагадаємо, тенденція захворювань коронавірусом останнім часом лякає. Вчора вперше було зафіксовано понад 5 тисяч нових хворих за добу.

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Карантин, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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