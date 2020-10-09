Маски і щеплення від грипу: лікар розповів, як не заразитися коронавірусом

Профілактика від коронавірусу залишається найдієвішим способом лікування.

На сьогодні в Україні встановлюються всі нові антирекорди за новими випадки захворювання на коронавірус. Кількість місць в лікарнях тільки скорочується і картина до листопада лише погіршується. Лікуванням коронавируса займаються навіть непрофільні лікарі (гінекологи, Лори і т.д.).

Що ми можемо зробити в даній ситуації? Рекомендації від асистента відділення хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Павла Бика.

1. Потрібно обов'язково надягати маску в місцях скупчення людей. При цьому, потрібно носити маску правильно, а не під ніс. Спеціаліст навіть виклав варіанти носіння маски.

2. Потрібно мити руки після транспорту або обробляти антисептиком.

3. Якщо відчули, що захворієте або застудилися - сидіть вдома.

4. Потрібно прийняти вакцину від грипу. Також не зайвим буде робити щеплення від пневмококової інфекції.

5. Зберігаємо тверезий розум. Більшість випадків COVID закінчуються одужанням! Перш ніж бездумно бігти в аптеку або на ПЛР або КТ, порадьтеся з лікарем.

Нагадаємо, тенденція захворювань коронавірусів останнім часом лякає. Вчора вперше було зафіксовано понад 5 тисяч нових хворих за добу.