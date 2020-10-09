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Свято 9 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Свято 9 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Оновлено 13:40 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
9 жовтня святкується Православною церквою як день успіння Іоанна Богослова - улюбленого учня Христа. По-іншому свято називають Шептун покривний, Іван-мандрівник і Богослов.

Іоанн Богослов народився в I столітті в Ізраїлі. Син Зеведея і Соломії, дочки святого Йосифа Обручника (старець, якого в вісімдесятирічної віці обрали зберігачем дівоцтва Богоматері, що дала обітницю безшлюбності), припадав Господу Ісусу Христу племінником.

Іоанн Богослов невідступно слідував за Учителем по його Хресного шляху. Йому пощастило бути свідком явлення Божественного Сили Господа, яку Він відкривав лише небагатьом обраним.

 

Під час гоніння на християн, розпочатого імператором Доміціана, святого Іоанна викликали в Рим як єдиного апостола, що залишився в живих, і засудили до смертної кари. Йому дали випити чашу з отрутою. Він не подіяв, і тоді апостола спробували зварити в киплячій олії. Але і тут святий залишився неушкоджений. В результаті його відправили на заслання на острів Патмос в Егейському морі.

Іоанн Богослов багато мандрував, проповідуючи християнство, тому він вважається покровителем мандрівників. Йому молилися, вирушаючи в дорогу, щоб не потрапити в руки розбійників або нечистої сили. Через це 9 жовтня називається днем Івана-подорожнього.

 

За старих часів на Іоанна Богослова селяни завершували посів озимих. Також вірили, що по опадам в цей день можна передбачити погоду. Якщо в цей день випаде сніг, то рівно через 40 днів настане зіма.Также опади у день пам'яті Іоанна Богослова віщували відлиги в січні.

У народі Іоанна Богослова вважають покровителем митців і іконописців. Люди мистецтва в цей день підносять йому молитви з проханням не позбавляти їх натхнення.

У цей день господині печуть великий пиріг і пригощають ним рідних, щоб майбутня зима буде ситної.

Ще 9 жовтня побоювалися їсти цибулю і часник, щоб на тілі не з'явилися чиряки і інші запалення.

 

Що не можна робити 9 жовтня:

  • У цей день суворо заборонено відмовляти у допомозі нужденним.
  • У цей день не можна надягати рвану і некомфортну взуття - інакше весь наступний рік проходите в злиднях.
  • Сваритися з сім'єю в цей день також не варто, а також не треба думати нічого поганого - інакше накликаєте на себе біду.
  • Також великим гріхом вважається бурхливі емоції і вживання спиртних напоїв.
  • Не варто забиратися в цю п'ятницю, особливо мити і підмітати підлогу, інакше можна позбутися не тільки від бруду, але й від здоров'я і достатку.

Народні прикмети:

  • Якщо випав перший сніг, зими не буде ще більше місяця.
  • Якщо з вишні весь лист облетів і випав сніг, зима не за горами.
  • Якщо пішов дощ зі снігом, значить, буде три потепління в січні.
  • Теплий сонячний день означає холодний дощовий червень.
  • Раптовий вітер серед затишшя - скоро будуть опади.
  • На заході небо забарвлене в золотистий, жовтий або рожевий колір - погода буде доброю.
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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

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