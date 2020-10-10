З погодою пощастить не всім: де чекати дощів у вихідні 10 і 11 жовтня

В Україні в суботу, 10 жовтня, дощі пройдуть у західних і південних регіонах, температура вдень 15-20 °.
Цими вихідними, 10-11 жовтня, дощитиме на заході і півдні, температура вдень 15-20 °.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
"У більшості західних, південних, Житомирській, Вінницькій областях та в Криму місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західній частині місцями туман", - йдеться в повідомленні.
Вітер переважно східний, 5-10 м / с.
Погода 10 жовтня
Температура вночі 8-13 °, на узбережжі морів до 17 °; вдень 15-20 °, в південній частині до 23 °, в Карпатах 10-15 °.
У Києві та області 10 жовтня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м / с. Температура в столиці вночі 11-13 °, вдень 17-19 °, в регіоні вночі буде 8-13 °, вдень 15-20 °.
Погода 11 жовтня
За прогнозом, 11-12 жовтня буде спостерігатися мінлива хмарність. У більшості західних, Житомирській, 11 жовтня і в східних і південно-східних областях пройде невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м / с. Температура вночі 7-12 °, в південній частині 10-15 °; вдень 14-19 °, на півдні, 12 жовтня і на Сході 18-23 °.
У Києві та області на 11-12 жовтня опадів не очікується. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м / с. Температура вночі 7-12 °; вдень 14-19 °.