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Свято 10 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Свято 10 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
09:50 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
У суботу, 10 жовтня 2020 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Саватія Соловецького. У цей день закінчувалася бджолина дев'ятина, яка тривала з 2 жовтня.

Святий Саватій прийняв чернечий постриг у Кирило-Білоєзерського обителі в кінці XIV століття. Саватій виділявся серед братів смиренням, лагідної любов'ю до оточуючих і беззаперечним послухом. Він пішов на острів Валаам, а після перебрався на Соловецький острів. Добравшись туди, він поставив хрест і побудував скит, в якому прожив решту свого життя. Після кончини святого на острові заснували монастир в його честь.

Говорили, що в цей день небесний покровитель бджіл, Саватій Пасічник, закриває всі вулики на зиму, а тому, потрібно завершити всі роботи, пов'язані з бджільництвом. Дітям веліли помолитися святому Саватію, оскільки бортництво і бджільництво вважалося справою, яке вимагає абсолютної моральної чистоти. У народі ж вірили, що діти у віці до 12 років безгрішні.

Займатися іншою роботою, крім тієї, що пов'язана з бджільництвом, в цей день вважалося великим гріхом.

10 жовтня бджолярі намагаються закінчити приготування до зими. Зокрема, прибирають в бджоляниках останні вулики. Господині пекли спеціальне печиво з медом, яке з'їдали всією сім'єю на сніданок.

Що не можна робити 10 жовтня:

На Саватія вважалося великим гріхом працювати і працювати. Говорили, що все зроблене 10 жовтня на користь не піде.

Народні прикмети на 10 жовтня:

Прогриміла гроза означає, що зима буде недовгою, теплою і без снігу.

Якщо на Саватія Пасічника сухо і немає дощу, то зима прийде пізно.

Хмари пливуть з півдня - до негоди, з півночі - до сонячній погоді.

Якщо шишок на ялинках і соснах в цей день трохи, то зима не буде суворою.

Якщо бджоли довго не заліплюють отвори у вулику, зима буде теплою.

Ті хто народились 10 жовтня зазвичай доживають до старості. Вони люблять порядок і чистоту в будинку. Носити їм слід бірюзу.

Іменини 10 жовтня

У суботу, 10 жовтня, іменини відзначають Аристарх, Зінаїда, Гнат, Калістрат, Марк і Саватій.

Сьогодні також відзначається Покровську поминальну субота. У цей день прийнято поминати покійних.

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