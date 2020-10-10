Свято 10 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Святий Саватій прийняв чернечий постриг у Кирило-Білоєзерського обителі в кінці XIV століття. Саватій виділявся серед братів смиренням, лагідної любов'ю до оточуючих і беззаперечним послухом. Він пішов на острів Валаам, а після перебрався на Соловецький острів. Добравшись туди, він поставив хрест і побудував скит, в якому прожив решту свого життя. Після кончини святого на острові заснували монастир в його честь.
Говорили, що в цей день небесний покровитель бджіл, Саватій Пасічник, закриває всі вулики на зиму, а тому, потрібно завершити всі роботи, пов'язані з бджільництвом. Дітям веліли помолитися святому Саватію, оскільки бортництво і бджільництво вважалося справою, яке вимагає абсолютної моральної чистоти. У народі ж вірили, що діти у віці до 12 років безгрішні.
Займатися іншою роботою, крім тієї, що пов'язана з бджільництвом, в цей день вважалося великим гріхом.
10 жовтня бджолярі намагаються закінчити приготування до зими. Зокрема, прибирають в бджоляниках останні вулики. Господині пекли спеціальне печиво з медом, яке з'їдали всією сім'єю на сніданок.
Що не можна робити 10 жовтня:
На Саватія вважалося великим гріхом працювати і працювати. Говорили, що все зроблене 10 жовтня на користь не піде.
Народні прикмети на 10 жовтня:
Прогриміла гроза означає, що зима буде недовгою, теплою і без снігу.
Якщо на Саватія Пасічника сухо і немає дощу, то зима прийде пізно.
Хмари пливуть з півдня - до негоди, з півночі - до сонячній погоді.
Якщо шишок на ялинках і соснах в цей день трохи, то зима не буде суворою.
Якщо бджоли довго не заліплюють отвори у вулику, зима буде теплою.
Ті хто народились 10 жовтня зазвичай доживають до старості. Вони люблять порядок і чистоту в будинку. Носити їм слід бірюзу.
Іменини 10 жовтня
У суботу, 10 жовтня, іменини відзначають Аристарх, Зінаїда, Гнат, Калістрат, Марк і Саватій.
Сьогодні також відзначається Покровську поминальну субота. У цей день прийнято поминати покійних.