Серйозні проблеми з судинами і пневмонія: українка розповіла про руйнівні наслідки коронавірусу

Офіцер 503 Окремого батальйону морської піхоти України Олена Білозерська поділилася історією про те, як її мама хворіла на коронавірус.

"У вересні вона важко перехворіла COVID-19. Лежала в реанімації під киснем. Приблизно три тижні тому і приблизно через 25 днів після появи симптомів її тест показав негативний результат. Маму відразу ж виписали з лікарні доліковувати пневмонію будинку. Вона одужувала повільно. Перший тиждень могла вставати тільки в туалет. Потім потроху ставало краще, вона навіть почала було возитися на кухні ", - написала вона в соцмережі Facebook.

Білозерська повідомила, що знову сталося погіршення - температура піднялася до 37,5, з'явилася слабкість і сильні болі в боці.

"Вихідні дні. Госпіталізований практично неможливо. Це дуже важко зараз і в будні дні, тому що багато лікарень, які я знаю як непогані, перепрофілювали під" ковідние "і" не ковідних "пацієнтів туди не приймають ... Треба робити КТ (комп'ютерна томографія, - ред.), але навіть в приватних клініках черзі вперед в тиждень ... до пульмонологам - так само, важко потрапити навіть до терапевтів. Їдемо в приватну клініку, робимо рентген. Він показує пневмонію, плеврит, фіброз, рідина в легенях ", - написала вона.

За словами жінки, її маму знову поклали в лікарню.

"Лікарі мені пояснили, що ковід зруйнував її судини, і тому в легких утворився застій, через якого почалася бактеріальна пневмонія, а в судинах виникли тромби", - зазначила вона.

"А ви давайте, далі висовує носи з масок. Я тут днями розмовляла з колишнім підлеглим, сказала йому, що у мене мама важко перехворіла на ковід. Хлопець був дуже здивований:" А він що, правда існує? ". Як в різних країнах, різних світах живемо ", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 9 жовтня уряд України прийняв рішення про фінансування безкоштовного ПЛР-тестування громадян в приватних лабораторіях.

Втім, вже 10 жовтня, глава МОЗ Максим Степанов, уточнив, як це буде працювати.

Станом на ранок 10 жовтня, в Україні зафіксовано 256 266 випадків інфікування COVID-19.