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Субота, 10.10.2020
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Серйозні проблеми з судинами і пневмонія: українка розповіла про руйнівні наслідки коронавірусу

Серйозні проблеми з судинами і пневмонія: українка розповіла про руйнівні наслідки коронавірусу
Оновлено 19:35 Сьогодні Телеграф Фото: 24 канал
Офіцер 503 Окремого батальйону морської піхоти України Олена Білозерська поділилася історією про те, як її мама хворіла на коронавірус.

"У вересні вона важко перехворіла COVID-19. Лежала в реанімації під киснем. Приблизно три тижні тому і приблизно через 25 днів після появи симптомів її тест показав негативний результат. Маму відразу ж виписали з лікарні доліковувати пневмонію будинку. Вона одужувала повільно. Перший тиждень могла вставати тільки в туалет. Потім потроху ставало краще, вона навіть почала було возитися на кухні ", - написала вона в соцмережі Facebook.

Білозерська повідомила, що знову сталося погіршення - температура піднялася до 37,5, з'явилася слабкість і сильні болі в боці.

"Вихідні дні. Госпіталізований практично неможливо. Це дуже важко зараз і в будні дні, тому що багато лікарень, які я знаю як непогані, перепрофілювали під" ковідние "і" не ковідних "пацієнтів туди не приймають ... Треба робити КТ (комп'ютерна томографія, - ред.), але навіть в приватних клініках черзі вперед в тиждень ... до пульмонологам - так само, важко потрапити навіть до терапевтів. Їдемо в приватну клініку, робимо рентген. Він показує пневмонію, плеврит, фіброз, рідина в легенях ", - написала вона.

За словами жінки, її маму знову поклали в лікарню.

"Лікарі мені пояснили, що ковід зруйнував її судини, і тому в легких утворився застій, через якого почалася бактеріальна пневмонія, а в судинах виникли тромби", - зазначила вона.

"А ви давайте, далі висовує носи з масок. Я тут днями розмовляла з колишнім підлеглим, сказала йому, що у мене мама важко перехворіла на ковід. Хлопець був дуже здивований:" А він що, правда існує? ". Як в різних країнах, різних світах живемо ", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 9 жовтня уряд України прийняв рішення про фінансування безкоштовного ПЛР-тестування громадян в приватних лабораторіях.

Втім, вже 10 жовтня, глава МОЗ Максим Степанов, уточнив, як це буде працювати.

Станом на ранок 10 жовтня, в Україні зафіксовано 256 266 випадків інфікування COVID-19.

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Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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