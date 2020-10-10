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Місцеві вибори 2020: українцям пояснили нюанси заповнення бюлетеня

Місцеві вибори 2020: українцям пояснили нюанси заповнення бюлетеня
Оновлено 22:03 Сьогодні Телеграф Фото: ukrafoto.com
25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори, у зв'язку з цим ЦВК підготувала короткий відео, в якому пояснюється порядок заповнення бюлетеня.

"Це Роз'яснення розроблено з метою забезпечення реалізації рівних виборчих прав громадян України, дотримання принципів і засад виборчого процесу, однакового застосування положень Виборчого кодексу України щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня по місцевим виборам", - повідомляється на сайті ЦВК.

У відео пояснюється послідовність заповнення виборчого бюлетеня.

Зокрема, Комісія роз'яснила порядок проставлення в такому бюлетені позначки "плюс" (+) або "галочки" (✓), або інший, що засвідчує волевиявлення виборця.

Також пояснюється правильність написання порядкового номера кандидата в депутати від місцевої організації політичної партії, яку виборець підтримав. Крім того, в документі наведено приклади правильного і неправильного заповнення виборчого бюлетеня.

Раніше "Телеграф" підготував матеріал про те, як коронавірус вплине на проведення місцевих виборів.

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ЦВК, Вибори.

Автор:

Телеграф
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