Україна перейде на зимовий час: як підготувати свій організм

В останній тиждень жовтня Україна традиційно перейде на зимовий час.

Цього року переведення стрілок на годину назад відбудеться в ніч з 24 на 25 жовтня. Завдяки цьому українці зможуть поспати на годину довше.

Однак переведення стрілок вплине не тільки на графік дня, але і також негативно позначиться на здоров'ї.

Незважаючи на зрушення режиму всього лише на одну годину, це призводить до ослаблення імунітету, проблем зі сном, швидкої стомлюваності, дратівливості і зниження концентрації.

Навіть молодому організму потрібно не менше тижня, щоб адаптуватися до нового режиму, дітям та людям похилого віку потрібно і того більше.

Щоб негативні наслідки не так сильно позначалися на організмі, слід зробити деякі заходи:

щодня лягаєте на 15 хвилин раніше, це підготує організм до прийдешніх змін;

щоб полегшить засинання, знизьте кількість споживання або відмовтеся від тонізуючих напоїв в другій половині дня. Тим самим заснути стане простіше;

варто також скоротити час, проведений в компанії гаджетів. Це знизить загальне навантаження на центральну нервову систему;

стежте за режимом харчування, лікарі радять обмежити число важких і шкідливих продуктів перед сном. Як відомо, вони можуть приводити до безсоння;

ранок варто почати з контрастного душу. Процес пробудження стане простіше;

осінь - складний час для організму, так що підтримати його вітамінами явно не завадить;

трав'яні чаї, медитація і дихальні вправи знизять рівень стресу, що буде корисно для нервової системи напередодні майбутньої зими і пов'язаних з нею нових навантажень.

Варто зазначити, що перехід на зимовий час зазвичай відбувається не так складно, як на літній. Більшу частину проблем доставить сам переведення стрілок, а зменшення довжини світлового дня, саме тому важливо зберегти позитивний настрій і не дозволяти стресу узяти гору.

9 жовтня 2020 року, радник президента Руслан Стефанчук зареєстрував законопроект, яким буде встановлено і закріплено єдиний київський час і країна відмовиться від сезонних переведень часу.