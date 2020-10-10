Україна перейде на зимовий час: як підготувати свій організм

Цього року переведення стрілок на годину назад відбудеться в ніч з 24 на 25 жовтня. Завдяки цьому українці зможуть поспати на годину довше.
Однак переведення стрілок вплине не тільки на графік дня, але і також негативно позначиться на здоров'ї.
Незважаючи на зрушення режиму всього лише на одну годину, це призводить до ослаблення імунітету, проблем зі сном, швидкої стомлюваності, дратівливості і зниження концентрації.
Навіть молодому організму потрібно не менше тижня, щоб адаптуватися до нового режиму, дітям та людям похилого віку потрібно і того більше.
Щоб негативні наслідки не так сильно позначалися на організмі, слід зробити деякі заходи:
Варто зазначити, що перехід на зимовий час зазвичай відбувається не так складно, як на літній. Більшу частину проблем доставить сам переведення стрілок, а зменшення довжини світлового дня, саме тому важливо зберегти позитивний настрій і не дозволяти стресу узяти гору.
9 жовтня 2020 року, радник президента Руслан Стефанчук зареєстрував законопроект, яким буде встановлено і закріплено єдиний київський час і країна відмовиться від сезонних переведень часу.