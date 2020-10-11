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Свято 11 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Свято 11 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
09:28 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
У цей день, 11 жовтня, православна церква згадує святителя Харитона Сповідника, єпископа. У Харитонів день людям похилого віку радили за поріг носа не потикати, щоб не накликати біду.

Святий Харитон багато переніс страждань за часів великих гонінь на християнами. Коли вони стихли, він попрямував до Єрусалиму, щоб поклонитися святим місцям. По дорозі його схопили розбійники, але вони були отруєні змією, що пустила отрута в глечик з вином. Чудовим чином уникнувши смерті, навколо розбійницької печери церква, згодом був побудований чоловічий православний монастир - Фаранська Лавра. Прагнучи до усамітнення, преподобний пішов у пустелю. Там він побудував єрихонський і Сукійский монастирі.

Харитонів день в народі вважався недобрим. 11 жовтня потрібно було сидіти вдома, не ходити в гості і навіть, по можливості, не виходити у двір, щоб злі люди не наврочили і не навели порчу. Домашніми справами займатися теж не слід. Ні в якому разі не можна було вимітати сміття з хати - це вважалося поганою прикметою.

11 жовтня було особливо побоюватися карооких, а то пуще - чорнооких людей. Вважалося, що такі люди більш схильні до чаклунства, ніж ясноокі. "Бійся карих та чорних очей"; "Око не чисте, не добре, чорне"; "Недобрі очі, не дивіться на нас", - так наші предки говорили про людей, здатних навести пристріт.

Дуже небезпечним 11 жовтня вважалося для тих, хто вступає в шлюб. Для того щоб відвести біду, приносили чаклунці глечик меду з пирогом. Робили це молоді самостійно і потай від усіх. Вірили, що це задобрить відьму, і тоді вона не засмутить весілля і не нашле якесь прокляття.

Що не можна робити 11 жовтня:

У Харитонів день людям похилого віку радили за поріг носа не потикати, щоб не накликати біду. Не можна прибирати в будинку і вимітати сміття з хати.

Народні прикмети на 11 жовтня:

Якщо в цей день дме західний чи північно-західний вітер - взимку буде багато снігу і морозу.

Якщо до Харитонового дня листя з дубів і беріз опадали повністю - зима буде нормальною, без особливих перепадів температур, ну а якщо на гілках листя залишалися, та ще й в чималих кількостях, це віщувало сувору морозну зиму.

Низько йдуть по небу важкі хмари віщують швидку холоднечу.

Зайці не закінчили линяти - зима буде пізньою.

Харитон - в хаті шкоди.

Ті хто народились 11 жовтня всього в житті добиваються своєю працею. Вони вміють майструвати різні вироби. Носити їм слід гірський кришталь.

Іменини 11 жовтня

У суботу, 11 жовтня, іменини Прохора, Василя, Феодора, Іллі, Григорія, Анатолія, Олександра, Тетяни, В'ячеслава, Марка, Олексія і Афанасія.

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