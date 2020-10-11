Пандемія коронавірусу набирає обертів: на нараді у Зеленського затвердили план дій

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів про нараду у президента України Володимира Зеленського.

За його словами, ситуація з пандемією набирає обертів в світі і в Україні, однак ситуація залишається контрольованою.

Також він розповів в соцмережі Facebook про конкретні кроки, затверджених під час наради у президента.

1. ВНЗ переведуть на дистанційну форму навчання

"Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже є кілька спалахів зараження співробітників і студентів, а також смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка", - написав він, наголосивши на важливості проведення інформаційних кампаній для учнів .

"Молодь повинна розуміти, що сьогодні краще обмежити кількість контактів і мінімізувати перебування в людних місцях. Життя їх батьків, бабусь і дідусів - це також і їх відповідальність", - додав Радуцький.

2. Осінні канікули почнуться раніше

Радуцький назвав оптимальним початок канікул з наступного тижня і до 15 жовтня. Але дату початку канікул визначить місцева влада.

3. У червоних і помаранчевих зонах вводяться обмеження роботи закладів громадського клубів.

"З 22:00 закладу повинні закриватися. Масові" гулянки "в клубах завершилися", - написав він, зазначивши, що влада "більше не буде дивитися крізь пальці" на масові заходи.

4. Міністерство охорони здоров'я має наростити запаси засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

"Повинен бути встановлений незнижуваний запас ЗІЗ і препаратів, якого вистачить на тривалий час", - зазначив Радуцький.

5. У ряді міст розгорнуто великі інфекційні госпіталі

На випадок перевантаження медичних установ першої та другої хвилі госпіталі будуть розгорнуті в Києві, Одесі та Маріуполі

"Госпіталі плануємо розміщувати в існуючих великих приміщеннях - в Києві це може бути Палац Спорту. Поки такої необхідності немає, але ми повинні бути повністю готові", - написав він.

6. Відомчі лікарні та установи, підпорядковані Медичної академії наук, підготують до прийому хворих СOVID-19.

Завдяки цьому рішенню планують значно збільшити кількість ліжкомісць.

7. Інтернів і студентів старших курсів медичних вузів залучать до роботи в інфекційних відділеннях.

"Відповідні законодавчі зміни вступили в силу ще влітку. Є чіткі протоколи лікування пацієнтів з СOVID-19, і я впевнений, що під наглядом досвідчених лікарів наші молоді фахівці зможуть надавати кваліфіковану допомогу", - написав Радуцький.

8. МОЗ зобов'язали збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис до 50 тис на добу.

За словами Радуцького, уряд надав 260 млн грн на збільшення кількості тестів на коронавірус.

100 млн пішли на контракти з приватними лабораторіями, а 160 млн грн на додаткову закупівлю реагентів та лабораторного обладнання.

9. Зеленський доручив вирішити проблему із забезпеченням киснем.

"До кінця місяця місцеві влади обладнати 80% ліжкомісць з хворими коронавірус подачею кисню. Для цього уряд виділив регіонах 572 млн грн", - повідомив Радуцький.

10. Штрафи для власників закладів за недотримання маскового режиму.

Верховній Раді пропонується розглянути зміни до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширення коронавирусной хвороби (COVID-19).

Ним передбачено штраф 3400-5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення або громадський транспорт людей без одягнених респіраторів або захисних масок.

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок 11 жовтня зафіксовано понад 261 тисячі випадків інфікування коронавірусів SARS-CoV-2.