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Вівторок, 13.10.2020
В Україні можуть ввести нові обмеження через коронавірус: Степанов розповів, чого очікувати
В Україні можуть ввести нові обмеження через коронавірус: Степанов розповів, чого очікувати
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В Україні можуть ввести нові обмеження через коронавірус: Степанов розповів, чого очікувати

В Україні можуть ввести нові обмеження через коронавірус: Степанов розповів, чого очікувати
Оновлено 07:45 Сьогодні Телеграф Фото: Фейсбук Степанова
Про повний локдаун, який був навесні, мова не йде.

У вівторок, 13 жовтня, відбудеться засідання Кабміну, на якому ініціюють продовження карантину до 31 грудня, а МОЗ пропонуватиме ряд жорсттких обмежень у зонах епідемічної небезпеки.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV підкреслив, що в Україні неможливий другий локдаун за один рік - економіка цього не витримає і в міністерстві це розуміють.

Серед головних ініціатив від МОЗу: заборона масових заходів за участю понад 50 осіб в "зеленій" зоні, більше 30 - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій" і повна заборона - в "червоній" зоні.

Також, державна комісія ТЕБ та НС рекомендувала з 15 жовтня школам почати канікули, а вузам перейти на дистанційну форму навчання. Рекомендується закладам професійного (професійно-технічного) освіти, професійної передвисшего і вищої освіти перейти з 15 жовтня по 15 листопада 2020 на дистанційну форму навчання з виїздом студентів з гуртожитків (крім сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій, " червоних "карантинних зон, іноземних громадян та осіб без громадянства, претендентам освіти, які поєднують навчання з роботою).

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад п'ять тисяч смертей від COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Карантин, Коронавірус.

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Телеграф
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