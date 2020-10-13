Україну заштормить: прогноз погоди на 13 жовтня

Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Синоптики попередили про сильні пориви вітру та дощі на Заході України. В іншій частині країни - збережеться осіннє тепло і сонце.

За даними Укргідрометцентру, вдень 13 жовтня в західних і південно-західних областях пориви вітру 15-20 м / с, в Карпатському регіоні значний дощ.

Прогноз погоди на 13 жовтня

Фото: meteo.gov.ua

У західних областях очікуються сильні дощі. Вдень температура складе від +18 до +20 градусів. Нічна температура близько +11 ... +13 градусів.

На півночі і в центральних областях буде досить тепло, температура вдень підніметься до +20 ... +22 градусів. Очікується сонячна погода.

На сході України повітря прогріється до +23 градусів. Вночі температура складе +12 градусів. День буде сонячним, опадів не передбачається.